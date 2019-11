Agenzia entrate Riscossione | difesa avvocati Stato valida | in quali casi?

Agenzia delle Entrate - in arrivo la quarta rottamazione per le cartelle esattoriali : È in arrivo la quarta rottamazione delle cartelle esattoriali, anche detta rottamazione quater, una versione rinnovata della "pace fiscale" promossa e varata dal Governo giallo-verde di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che permette ai contribuenti di sanare le cartelle affidate all'agente della riscossione fino a fine 2018. Debiti cancellati per chi ha ricevuto le cartelle nere La discussione per la conversione in legge del decreto fiscale ...

Rubavano con malware dati sensibili di Agenzia delle entrate - Inps e Aci : La Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura di Roma, ha portato a termine una della più articolate attività di indagine nel settore del cybercrime, l’Operazione PEOPLE 1.Centinaia di credenziali di accesso a dati sensibili, migliaia di informazioni private contenute in archivi informatici della pubblica amministrazione, relativi a posizioni anagrafiche, contributive, di previdenza sociale e dati amministrativi ...

Agenzia delle Entrate : 55mila lettere in arrivo per l’Iva - cosa contengono : Agenzia delle Entrate: 55mila lettere in arrivo per l’Iva, cosa contengono L’Agenzia delle Entrate spedisce 55mila lettere a quei contribuenti che non hanno regolarizzato la propria posizione Iva entro i termini stabiliti. Agenzia delle Entrate: a quali contribuenti sono state inviate le lettere? L’Agenzia delle Entrate ha inviato 55mila lettere a imprese, professionisti e lavoratori autonomi che hanno emesso fatture in formato Xml, in ...

Agenzia delle entrate : avviso indirizzo di residenza è valido? : Agenzia delle entrate: avviso indirizzo di residenza è valido? L’Agenzia delle entrate invia un avviso o una notifica presso l’indirizzo di residenza di un contribuente e non all’indirizzo del domicilio fiscale dello stesso. L’avviso o la notifica della cartella esattoriale, in questo caso, è ugualmente valido? Oppure è presente un vizio di forma in grado di annullare tutto il procedimento avviato mettendone in dubbio la regolarità? Proviamo ...

Concorsi pubblici per laureati-diplomati 2020 : in Agenzia entrate 2600 impiegati-dirigenti : Previsti nuovi bandi di concorso in Agenzia delle Entrate: si parla in tutto di 2600 unità di personale non dirigenziale e dirigenziale da assumere nel biennio 2020-2022. Nello specifico i posti accantonati per l’anno prossimo dall’Agenzia delle Entrate sono: 2.300 per il reclutamento di funzionari, 300 posti sono invece riservati ai ruoli di dirigente. Si parla di almeno 3-5 bandi a tempo indeterminato la cui selezione sarà articolata per ...

In arrivo 55mila lettere dall'Agenzia delle Entrate : Le lettere ai contribuenti per recuperare l'Iva: l'Agenzia delle Entrate invita a presentare la comunicazione entro il...

Truffa pec banche : riscossione Agenzia entrate fasulla - l’avviso : Truffa pec banche: riscossione Agenzia entrate fasulla, l’avviso Truffe via Pec che hanno protagoniste (inconsapevoli) le banche: l’Agenzia delle entrate mette in allerta, informando che le mail Truffa non partono dall’indirizzo Pec dell’ente, ma di uno fasullo, che comunque può trarre in inganno, visto il nominativo che compare e il logo identico all’AdE-riscossione. In cosa consistono le nuove truffe? Andiamo a scoprirlo e a vedere a cosa ...

Concorso Agenzia entrate : disposti 2600 nuovi inserimenti a partire dal 2020 : Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è possibile consultare un capitolato tecnico mediante il quale si informano tutti gli utenti che è stata indetta una gara funzionale a garantire le forniture di servizi necessari all'espletamento di procedure di selezione per l'assunzione di nuovo personale. In totale si parla di 2600 nuovi posti di lavoro, riservati a candidati che verranno assunti attraverso un contratto a tempo indeterminato....Continua ...

Assunzioni Agenzia delle Entrate : annunciati 2600 posti per diplomati e laureati : Sono migliaia le persone che attendono con ansia i bandi dei Concorsi dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2020/2022. A proposito di questo, e in seguito ai precedenti concorsi pubblici avviati dall'Ente, quest'ultimo ha annunciato ulteriori selezioni che porteranno all'assunzione di 2600 risorse, sia destinate a ruoli dirigenziali sia per il personale non dirigenziale (diplomati geometri, giuristi, esperti di economia e finanza, ...

Concorso 510 funzionari Agenzia entrate - prova tecnica : convocazioni 3 e 4 Dicembre : Pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi degli ammessi, il diario e la sede di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale del Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate. Leggi l’avviso del 15 Novembre 2019 La prova per i candidati delle varie Regioni avrà luogo presso l’Ergife Palace Hotel di Roma, sito in via Aurelia n. 619 nel seguente ordine: 3 Dicembre ore 9:30 – Sala Piano B per i candidati del Friuli Venezia ...

Bando concorso Agenzia delle Entrate per diplomati e laureati : requisiti e prove : È stato da poco pubblicato il Bando del concorso Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2600 dipendenti (potete consultarlo a questo indirizzo), di cui 2300 impiegati e 300 dirigenti. Ci sono delle esigenze da parte degli uffici relativi che necessitano di essere coperte dal dovuto personale, come spiegato sul sito ufficiale dell'ente. Le prove per quanti decideranno di candidarsi sono due: il primo prevede un test attitudinale scritto che ...

Concorsi Agenzia entrate - le procedure in arrivo entro il 2022 : Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il capitolato d’appalto per individuare una società idonea all’affidamento delle procedure dei prossimi Concorsi Agenzia Entrate. Grazie al documento, abbiamo notizia in anteprima delle procedure che verranno espletate nel triennio 2020/2022. Vediamo i profili richiesti e come saranno organizzate le relative prove. Novità e aggiornamenti sui Concorsi Agenzia delle ...

Concorsi Agenzia delle Entrate : ci potrebbero essere 2600 nuove assunzioni entro il 2022 : L'Agenzia delle Entrate potrebbe decidere di fare nuove assunzioni e circolano voci che nei prossimi mesi vorrebbe bandire almeno tre procedure selettive per reclutare personale non dirigenziale. Inoltre, potrebbero essere previste anche due procedure per il reclutamento di dirigenti. In particolare, le selezioni potrebbero partire nei primi mesi del 2020 e si parlerebbe di 2600 posti di lavoro messi a disposizione, di cui 300 sarebbero per i ...

Evasione fiscale - l’Agenzia delle Entrate scagiona Crespo : Crespo Evasione fiscale – Si chiude definitivamente il contenzioso tra Hernan Crespo e il fisco italiano. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Agenzia delle Entrate di Parma ha dato totalmente ragione all’ex calciatore argentino, che ha militato in diversi club italiani tra gli anni ’90 e 2000. Crespo, che per la vicenda aveva subito un […] L'articolo Evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate scagiona Crespo è stato realizzato ...