Acqua alta a Venezia | picco di 107cm | provvidenziale il vento dall’Est

Acqua alta a Venezia : Acqua alta a 107cm - provvidenziale il vento dall’Est : L’acqua alta a Venezia si è fermata, stamane alle 8.20, a 107 cm. sul medio mare rispetto ai 110 cm. previsti. provvidenziale un vento da est che ha bloccato la spinta dello Scirocco che però, successivamente, è tornato ad essere prevalente. Il Centro maree del Comune di Venezia, pertanto, conferma le previsioni per le prossime massime con un’acqua alta sui 110 cm. indicata per le 23.00 di oggi e 140cm. per le 8.50 di domani, ...

Acqua alta - danni a Venezia : prosegue la raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500 : Ammonta a 486.058,00 euro la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 a sostegno della Città di Venezia. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. La destinazione delle somme sarà successivamente valutata da un Comitato dei Garanti appositamente istituito. Per donare c’è tempo fino al 14 dicembre, inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete ...

Venezia - dopo l'Acqua alta riapre il teatro La Fenice : dopo i danni subìti dall'acqua alta dei giorni scorsi (FOTO - VIDEO), il teatro La Fenice di Venezia riapre domenica 24 novembre con il 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi. Nel corso di un sopralluogo, i vigil del fuoco hanno constatato la sicurezza della struttura e verificato il funzionamento degli impianti antincendio, per poi dare parere farevole al proseguo delle attività. La Fondazione teatro La Fenice ha espresso un "grazie di cuore" ...

Acqua alta a Venezia - Mattarella : “Ritardi non più accettabili” : “Non dobbiamo lasciare soli i Veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile, e poi nel completamento delle opere capaci di mettere in sicurezza una realtà tra le più belle e ammirate del mondo intero. Blocchi e ritardi non sono ulteriormente accettabili”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando della situazione di Venezia falcidiata dal maltempo. L'articolo Acqua ...

Acqua alta a Venezia - mozione bipartisan : completare al più presto il MOSE e risorse nella legge speciale : La mozione bipartisan sull’emergenza a Venezia a seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il MOSE entro il 2021. La mozione sara’ votata a breve dall’Aula della Camera. In tutto sono 10 gli impegni per l’esecutivo. Nello specifico, si impegna il governo “ad individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal ...

Acqua alta : altri 65 milioni di euro per salvare Venezia e la laguna : Li ha sbloccati il ministero delle Infrastrutture e trasporti mentre si contano i danni: più di un miliardo la stima. Riapre il caffé Florian

Acqua alta Venezia : la marea concedere una tregua - valori sotto 100 cm : La marea concede una tregua a Venezia: per il secondo giorno consecutivo i valori non destano allarmi. Le previsioni del Centro Maree del Comune indicano per le 11:15 di oggi una minima di 85 cm e alle 14:20 una massima di 100 cm. Anche dopodomani è attesa una massima di 100 cm. L'articolo Acqua alta Venezia: la marea concedere una tregua, valori sotto 100 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - Acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Ancora disagi a Venezia. Acqua alta fino a 160 cm : Fonte foto: fotogrammaAncora disagi a Venezia. Acqua alto a 160 cm 1Sezione: Cronache Carlo Lanna Ecco la situazione dalla città lagunare

Venezia sommersa dall’Acqua alta : in 24 ore dalla Russia un milione in donazioni : L'annuncio dell’ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano che ha avviato una iniziativa di raccolta fondi per Venezia e in appena 24 ore si è ritrovato sommerso da promesse di donazioni per oltre un milione di euro. La cifra però, secondo Terracciano, è solo l'inizio perché nei giorni a quel milione si aggiungeranno altre donazioni significative.Continua a leggere

Venezia : le Agenzie di Viaggio in aiuto della libreria 'Acqua Alta' : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - l Network Gruppo Info Vacanze by Brokers della Vacanza con sede a Marcon (Venezia) lancia in queste ore un iniziativa Solidale/Culturale collegata ai disastri ambientali avvenuti a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta. La libreria “Acqua Alta” nota in tutto il mondo

Venezia - il male più grande che la affligge non è l’Acqua alta : Fiumi d’acqua e di parole vengono versate in queste ore di lunga emergenza per Venezia e le sue isole; tutti brutalmente risvegliatisi da un sonno profondo hanno compreso, pare solo ora, che la città più bella del mondo sta morendo se non si corre ai ripari. Sì, ma quali ripari? Gli occhi sono puntati sul Mose, la vera vergogna veneta, divenuto nei decenni l’opera delle opere, la magnificenza tecnologica del Veneto, la dimostrazione di ...

Acqua alta a Venezia : attesa marea fino a 110 cm - piazza San Marco allagata : A Venezia la marea sta lentamente salendo: raggiungerà il suo livello massimo alle 13:20 con 110-115 cm, con l’allagamento di piazza San Marco e del 12% di calli e sestieri. La piazza simbolo della città è uno dei punti più bassi e comincia ad allagarsi già con una marea superiore a 80 cm (per Rialto ci vuole una quota di 105 cm). Da oggi si cerca di tornare alla normalità, riaprono le scuole a Venezia e nelle isole. La situazione della ...