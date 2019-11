«Accetto miracoli» di Tiziano Ferro | la recensione brano per brano

Accetto miracoli di Tiziano Ferro - un nuovo inizio tra i piccoli miracoli e le grandi rivoluzioni : Esce Accetto miracoli di Tiziano Ferro, il nuovo album dell'artista di Latina su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Il bisogno di uscire dalla zona di conforto, la necessità di confrontarsi con una creatività che nel tempo era cambiata, il lavoro con Timbaland e l’esigenza di rimettersi in gioco: Accetto miracoli nasce da un testo scritto nel giugno 2016 e rappresenta per Tiziano Ferro l’inizio di un nuovo capitolo ...

Tiziano Ferro - «Accetto Miracoli». Il video - l'intervista : Il 2020 è l'anno dei 40 per Tiziano Ferro, da celebrare con un tour che sarà davvero una festa. Ma prima Accetto Miracoli, un album che è l'istantanea di una trasformazione quasi più capitata e inattesa che cercata, lo slancio che precede il salto. L'approdo è chiaro fin dalla copertina, un ritratto in bianco e nero in cui spiccano due dettagli: una fede al dito e un nuovo tatuaggio che, visto da vicino, forse vorremmo farci un po' tutti. Sono ...

Il 22 novembre arriva il nuovo album “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro : Milano. «È surreale uscire con questo disco perché la mia vita è cambiata dal 2016 e il cambiamento finisce sempre

3 iniziative per Accetto miracoli di Tiziano Ferro : il desiderio Spotify - le copie autografate a Milano e l’evento Maxxi a Roma : È la settimana di Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, il nuovo album in uscita con Virgin Records/Universal Music venerdì 22 novembre. L'artista sarà impegnato nei prossimi giorni in una serie di attività promozionali: incontrerà la stampa e, a seguire, il suo Fan Club nel consueto meeting che questa volta si terrà il 21 novembre al Fabrique di Milano. Tre sono le iniziative legate al lancio di Accetto Miracoli di Tiziano Ferro che vi ...

Tiziano Ferro - tutto sul nuovo album «Accetto Miracoli» : Ci siamo quasi: il 22 novembre è la data che segna il grande ritorno di Tiziano Ferro sulla scena musicale. Il cantautore di Latina pubblica Accetto Miracoli, suo settimo album studio che arriva tre anni dopo Il mestiere della vita. Nell'estate 2020, poi, è stato pianificato un tour negli stadi per un totale di tredici date. Da quando ha annunciato il disco, è passato circa un anno e nel corso dei mesi sono state ...

Tiziano Ferro : nel nuovo album "Accetto miracoli" anche un featuring con Jovanotti : Ecco la tracklist

Tiziano Ferro duetta con Jovanotti : l’ospite di Accetto miracoli e la copertina del disco : Tiziano Ferro duetta con Jovanotti nel nuovo album. Di oggi anche la copertina del nuovo disco di inediti, Accetto Miracoli, disponibile in tutti i negozi di musica e in digitale da venerdì 22 novembre. Il cantautore di Latina, sui social, nella giornata di ieri ha anticipato che finalmente avrebbe svelato gli ultimi dettagli sul suo nuovo progetto discografico e oggi, lunedì 12 ottobre, sono giunte via social l'immagine scelta per la ...