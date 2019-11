Abbiamo prodotto l’85% dei bitcoin Ma l’ultimo uscirà nel 2140

Fonte : wired

(Di sabato 23 novembre 2019)(foto Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images) Qualche giorno fa, secondo stime attendibili, il numero diestratti ha raggiunto quota 18 milioni. Questo significa che ne sono rimasti “solo” 3 milioni da poter distribuire sul mercato, visto che il numero diprodotti, per statuto, non può superare i 21 milioni. Ma tranquilli, il fatto che sia già stato estrattodeinon significa che, tempo un paio di anni, verrà minato, anzi. I prossimi 3 milioni disaranno progressivamente più lenti da estrarre edovrebbe vedere la luce non prima del. Dimezzamento Come è possibile? La risposta è racchiusa in una parola: halving. Per garantire la rarità dei, il misterioso Satoshi Nakamoto ha previsto che le ricompense dei miner si dimezzino ogni quattro anni circa, ogni volta che 210mila blocchi vengono ...

