A Napoli una scultura di Salvini che spara agli immigrati Il leader della Lega

Napoli - in mostra una scultura shock che raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e spara a mamma e figlio di colore : Una scultura che non può certo passare inosservata quella esposta a Napoli alla mostra Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo. La mostra è stata inaugurata qualche giorno fa alla galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone. La scultura che sicuramente farà molto discutere è quella creata da Salvatore Scuotto ed è stata chiamata “La pacchia è finita”. La scultura raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e ...

Longhi : ”Napoli - la multa? Ci potrebbe essere una presa di posizione da parte della squadra” : Longhi: se De Laurentiis ha deciso di mandare la squadra in ritiro è perché, a prescindere dal gioco e dal risultato, non era contento Longhi NAPOLI DE LAURENTIIS – Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato anche di De Laurentiis e delle recenti vicende in casa Napoli. Queste le sue parole: SU ...

La Stampa : Milan-Napoli è una sfida da «morte tua vita mia» sia per Ancelotti che per Pioli : La vittoria, oggi, a San Siro, serve sia al Napoli che al Milan. La Stampa scrive che “non c’è mai stata una vittoria più necessaria” per entrambe le squadre. I rossoneri hanno 13 punti in classifica. Sono a più 4 dalla zona retrocessione. Piatek vive con il fantasma di Ibrahimovic che incombe. Non se la passa meglio il Napoli, che non vince da 5 partite, tra Champions e campionato, e latita in zona gol. Senza dimenticare il caos ...

Pardo per Milan-Napoli si attende una gara tesa - nervosa e che può essere condizionata… : Pardo su Milan-Napoli: mi aspetto una gara tesa, nervosa e che può essere condizionata dalla sosta Pierluigi Pardo è intervenuto a Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare del match di domani sara a San Siro tra il Milan ed il Napoli. Queste le parole del giornalista: Pardo SU Milan-Napoli La giornata di domani non è per nulla banale! A San Siro si affrontano due squadre il cui rendimento in campionato è ...

Milan - Pioli in conferenza : “Rispettiamo il Napoli - ma non siamo da meno. Faremo una partita seria daremo il 200%! Conti e Bonaventura disponibili - sul modulo e Ibrahimovic…” : La conferenza stampa di Stefano Pioli L’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli. Ecco quanto ha detto: – “Voci di mercato? interessano più a voi, siamo concentrati solo sulla partita di domani. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, anche domani sarà così e quindi daremo il 200%”. Si riparte dalla gara contro la Juventus? “Per ...

De Laurentiis porta i giocatori del Napoli in tribunale per danno d’immagine : causa da 8 milioni : Come scritto ieri, Aurelio De Laurentiis non molla la presa. L’ammutinamento dei calciatori la sera di Napoli-Salisburgo, non è un atto che può essere dimenticato. È un atto di cui vanno individuati i responsabili e ciascun attore deve poi pagarne le conseguenze. Questo è il pensiero del numero uno del club azzurro. Non soltanto le lettere che aprono il procedimento disciplinare – la richiesta è di multe fino al 50% dello stipendio ...

CorSport : i calciatori del Napoli hanno provato a spiegare a De Laurentiis che la loro è stata una scelta collettiva : La tensione in casa Napoli è ancora alta, scrive il Corriere dello Sport. Tra la squadra e il Presidente resta una distanza che sembra incolmabile, ma i giocatori stanno cercando di tornare alla normalità. Tutti loro hanno intenzione di azzerare la serata dell’ammutinamento e qualcuno ha già provato a spiegarsi e a chiedere scusa, anche a distanza. Altri lo faranno ancora, perché hanno la volontà di lasciarsi tutto alle spalle e vogliono far ...

Novellino : ”Milan-Napoli? Momento complicato per entrambe le squadre - sarà una gara…” : Novellino: Il Napoli ha avuto un periodaccio, da un mese e mezzo. Il Milan ha cambiato tante situazioni, ha delle difficoltà a livello tattico Novellino MILAN NAPOLI – Walter Novellino, allenatore ed ex giocatore del Milan, è intervenuto a Radio Sportiva, per parlare -tra l’altro- delle recenti vicende in casa Napoli e del match di sabato sera tra il Milan e la compagine azzurra. Queste le sue parole: Novellino SU CHI STA ...

Per Napoli-Atalanta De Laurentiis pagò il premio partita - la considerò una vittoria : Per il Napoli, la partita con l’Atalanta non è mai finita in pareggio. Fu una grande prestazione da parte dei calciatori. Una partita pesantemente condizionata dall’arbitraggio di Giacomelli come oggi confermato dal designatore Nicola Rizzoli che ha ammesso l’errore: la partita andava interrotta sull’atterramento di Kjaer su Llorente. Poi, andando a vedere il Var, avrebbe potuto optare per il rigore o per la punizione in ...

Napoli - pausa per le Nazionali : Fabian Ruiz sorride con la Spagna - Di Lorenzo una certezza : Nella serata di ieri sono scese in campo le Nazionali per le partite di qualificazione agli Europei del 2020. Tra i tanti protagonisti della serata ci sono stati alcuni giocatori del Napoli, i quali hanno ritrovato il sorriso con le rispettive selezioni. Fabian Ruiz impegnato con la Spagna ha giocato benissimo trovando anche il gol mentre Di Lorenzo alla sua seconda partita da titolare con l'Italia si è confermato diventando sempre più una ...

Biscardi : ”Napoli - all’orizzonte si profila una situazione di rottura che porterà…” : Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato del Napoli, Ancelotti e De Laurentiis. Queste le sue parole: SULL’ITALIA “Tutto il percorso è positivo, non è dalla partita di ieri che si vede il valore della Nazionale ed i progressi. L’Armenia era piena di giocatori di seconda fascia, ma al di là di ...

Milan-Napoli - una partita decisiva per Ancelotti e Maldini. I due amici di sempre contrapposti : Non sarà una partita come le altre Milan-Napoli di sabato pomeriggio. Saranno contrapposti due amici e compagni di sempre, Carlo Ancelotti e Paolo Maldini. E per entrambi, la partita non sarà un match qualunque. Entrambi si giocano moltissimo, scrive la Gazzetta dello Sport. Dall’esito dell’incontro potrebbe dipendere il futuro di Ancelotti sulla panchina del Napoli, come pure la permanenza di Maldini nella dirigenza rossonera. Tra ...

Il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz con una clausola record : L’edizione odierna de il Corriere dello Sport riporta l’interesse del Barcellona per Fabian Ruiz ma il Napoli vuole muoversi per blindare il calciatore con una clausola record. Il Barcellona ha messo gli occhi su Fabian Ruiz. Il club blaugrana continua a seguire il giocatore del Napoli, ma De Laurentiis non intende cederlo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il forte interesse del club spagnolo scrivendo ...