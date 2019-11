A.Mittal, produzione in marcia normale

Nell'acciaieria ex Ilva di Taranto "gli ordinativi dei clienti nella settimana appena conclusa sono soddisfacenti, laè insecondo unlivello di funzionamento degli impianti e le materie prime sono state ordinate secondo i consueti programmi di approvvigionamento". Così fonti vicine ad A.descrivono un "quadro di normalità" nella situazione operativa dell'azienda. "La task force per le verifiche contabili è al lavoro per pagare il 60% delle fatture scadute entro lunedì 2 dicembre".(Di sabato 23 novembre 2019)