A Genova ci sono stati nuovi allagamenti a causa delle forti piogge e 19 persone hanno

Su Genova sono già caduti 60 mm di pioggia - è allerta rossa : allerta rossa per il maltempo nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente. Su Genova sono già caduti 60 millimetri d'acqua e sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Numerose strade del capoluogo ligure sono state chiuse al traffico per gli allagamenti e la protezione civile ha invitato i ...

“Sono amica di calciatori” - e con le foto sui social truffava i gioiellieri : arrestata a Genova : Ilaria Marsiglio si vantava di frequentare calciatori famosi e vip e si faceva consegnare in anticipo orologi costosi e altri preziosi da vendere ai campioni. In realtà teneva per sé sia o gioielli che i soldi. Per queste truffe è finita in carcere arrestata dai militari del nucleo investigativo di Genova per un cumulo di pene.Continua a leggere