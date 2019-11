A gennaio ci sarà un nuovo contratto di governo | annunciano Grillo e Di Maio

Ariccia - il Ponte Monumentale sarà chiuso al traffico a gennaio : Partiranno con l’inizio del nuovo anno, con molta probabilità a gennaio, i lavori per il consolidamento del Ponte di Ariccia, durante i quali il viadotto storico - inaugurato nel 1854, ricostruito dopo esser stato distrutto nel 1944 e, di nuovo nella parte centrale, in seguito al crollo del 1967 - sarà chiuso al traffico. La conferma arriva dall’Anas che, con l’accordo transattivo stipulato nel maggio 2015 con il ...

Il presidente della Federcalcio albanese : “Hysaj resta nel Napoli. A gennaio sarà Ancelotti ad andare via” : Il Corriere dello Sport intervista Armat Duka, presidente della Federcalcio albanese. Parla anche di Hysaj. “Mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita: forse non capisco di calcio, ma dico che per me poteva restare in campo”. Sull’ipotesi che a gennaio lasci il Napoli “Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da ...

Sanremo 2020 - Amadeus : "Gli artisti in gara saranno a Soliti Ignoti il 6 gennaio" : Calendario alla mano mancano 79 giorni all'apertura del settantesimo Festival di Sanremo. La macchina organizzativa è in movimento, così come il suo conduttore e direttore artistico Amadeus che ha dato il via alle danze per la fase finale della gara dei giovani due giorni fa a Italia sì con Marco Liorni, presentandosi in studio.Per 4 puntate dedicherà parte del suo programma alla selezione dei cantanti che accederanno alla finalissima del ...

Calciomercato Inter - sarà un gennaio scoppiettante in casa nerazzurra - in arrivo due campioni - Marotta vuole Edinson Cavani e Sandro Tonali : Marotta deve per forza di cose cercare di accontentare Antonio Conte. La presidenza del club nerazzurro ha dato il suo benestare per fare in modo che l’allenatore sia accontentato. Marotta ha subito tentato di portare già a gennaio Mertens. Ma sembra difficile che possa realizzarsi l’affare. A gennaio il giocatore in rotta di collisione con la dirigenza partenopea e l’Inter potrebbero però già firmare un precontratto che li lega per la ...

Asili nido gratis - perché da gennaio la retta non sarà azzerata per tutti : Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che da gennaio è previsto il sostanziale azzeramento delle rette degli Asili nido. Saranno solo i redditi medio-bassi, in realtà, a poterne usufruire

Migranti - 80.000 esclusi dall'accoglienza. A gennaio del 2021 gli irregolari in Italia saranno 750.000 : Primo report firmato da ActionAid e Openpolis su cosa è cambiato dall'approvazione del decreto sicurezza. Raddoppiate le spese per i centri per il rimpatrio ma solo il 20 per cento degli espulsi viene effettivamente rimandato indietro.

Mercato Juventus - sarà definitivamente 4-3-1-2 : pronto il doppio colpo a gennaio! : Mercato Juventus- Come sintetizzato da Maurizio Sarri nel corso del post gara di Juventus-Genoa, i bianconeri sembrerebbero esser pronti a puntare ufficialmente e definitivamente sul 4-3-1-2, accantonando, almeno parzialmente il 4-3-3. Una mossa tattica che potrebbe influenzare anche le prossime mosse sul Mercato. Difficile valutare i piani di Paratici e Nedved, ma la sensazione è che la Juventus potrebbe puntare ad una nuova mezz’ala, ...

Real Madrid - Zidane allontana le ombre su Bale : “si parla troppo di lui - a gennaio non sarà sul mercato” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza del gallese, smentendo le voci relative a presunti screzi Il Real Madrid si prepara per il match di domani contro il Leganes, ma a tenere banco in casa merengue è la questione relativa a Gareth Bale. Il gallese, infortunato ormai da qualche settimana, si è recato a Londra con il permesso del club negli ultimi giorni, alimentando le voci di una rottura insanabile con ...

Brexit. Rinvio al 31 gennaio ma sarà possibile un’uscita anticipata : Il compromesso è stato raggiunto sulla Brexit. L’Unione Europea è pronta a concedere a Londra un Rinvio fino al 31

Nuovo ponte - Bucci : «Gli ultimi 2 impalcati saranno montati a gennaio 2020» : Nonostante i rallentamenti legati alle recenti allerte per il maltempo, il sindaco e commissario per la ricostruzione si è detto «convinto che a fine aprile (2020, ndr) faremo l'inaugurazione»

Brexit. Nuovo colpo di scena : ora il rinvio sarà almeno fino al 31 gennaio 2020 : C’è il clamoroso colpo di scena per la Brexit. I parlamentari britannici hanno frenato l’approvazione dell’accordo raggiunto dal premier Boris

Prescrizione - Di Maio conferma : "Sarà in vigore dall'1 gennaio 2020" : Il Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato che la riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio, al di là di quello che le indiscrezioni delle ultime ore sostenevano.La riforma varata dal precedente esecutivo, e fatta slittare da Matteo Salvini e la sua Lega nel tentativo di intervenire per effettuare modifiche più sostanziali, entrerà in vigore come da programma il 1° gennaio 2020. ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà in vigore dall’1 gennaio. Nessun dietrofront sulla riforma. Era Berlusconi che voleva fermarla” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...