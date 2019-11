6 fumetti per denunciare la violenza sulle donne

Fonte : wired

(Di sabato 23 novembre 2019) Lunedì 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la. Un tema di urgente importanza sociale, da contrastare in tutte le sue sfaccettature: dagli abusi domestici al femminicidio, dagli stupri alla discriminazione, passando per bullismo e revenge porn. Il mondo del fumetto non è sempre stato sensibile al tema, tanto che le tradizionali storie di supereroi sono spesso state accusate di utilizzare lasui comprimari femminili come mera scusa per motivare gli eroi (il cosiddetto fenomeno della “donna nel frigorifero“, espressione coniata dalla sceneggiatrice e femminista Gail Simone e riferita alla storia in cui Lanterna Verde trova letteralmente la fidanzata nel frigo, uccisa e fatta a pezzi). Fortunatamente, qualcosa si è mosso nel mondo delle graphic novel, sempre più aperte ad autori e autrici che utilizzano il mezzo peril ...

