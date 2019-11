Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) Walterospite de “I Lunatici” a Radiodue. Ha parlato soprattutto di Nazionale. E non si può non cominciare da quel Mondiale,90, e dalla partita. «Purtroppo con l’perdemmo ai rigori e fu una brutta botta. Mai come in quel mondiale c’era una squadra che meritava di vincere ed era l’. Il San Paolo che tifò contro? Un po’ leggenda un po’ verità. Venivamo da Roma, avevamo giocato sempre all’Olimpico tutto esaurito, ci trovammo a giocare contro l’, a casa di Diego. C’era un ambiente diverso, ma nonper quello. L’unica cosa che non s’è detta di quel Mondiale è chevinto sei partite, nepareggiata una e siamo arrivati terzi. È qualcosa di impensabile». Poi arrivò Sacchi e lo fece fuori dalla Nazionale. «Il soprannome di Uomo Ragno ...

napolista : Zenga: «Italia-Argentina, non abbiamo perso perché si giocò a Napoli» Ospite a Radiodue: «Il tifo contro del San P… - Vale_ASR_98 : Ma cosa fa Vanzini che saluta tutti mentre è in diretta ahaha, sembra Zenga la sera di Italia-Svezia -