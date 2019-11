Fonte : lastampa

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il presidente cinese: «Vogliamo un’intesa ma in caso contrario non ci tireremo indietro». Epensa a una nuova indagine sul made in Ue

LaStampa : Xi avverte Trump: “La guerra commerciale non ci fa paura” - LaStampa : Il presidente cinese: «Vogliamo un’intesa ma in caso contrario non ci tireremo indietro». E Trump pensa a una nuova… -