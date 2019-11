X Factor 2019 | ecco cosa è accaduto nel quinto Live di ieri sera

Inediti X Factor 2019/ Pagelle : Eugenio Campagna top - Giordana a rischio : Inediti X Factor 2019, il quinto Live Show vede Giordana meritatamente ballottaggio. Inediti poco convincenti deludono i Booda e Nicola Cavallaro.

X Factor 2019 : Samuel - 'Non credo vi abbia chiamato Sia'/ L'attacco a Sfera Ebbasta : X Factor 2019, Samuel attacca Sfera Ebbasta durante il quinto live: 'Non credo che Sia vi abbia chiamato per scrivere un pezzo per Giordana'.

Ascolti X Factor 2019 il quinto live con gli inediti su Sky Uno : Ascolti X Factor 2019 il quinto live su Sky Uno Ascolti X Factor 2019 – Serata di inediti giovedì sera su Sky Uno per X Factor 13 con nessun concorrente eliminato e il meno votato che andrà al ballottaggio con il meno ascoltato della settimana (qui il resoconto della serata, qui gli inediti nelle classifiche). Il quinto live su Sky Uno ottiene 782 mila e 3.34% (fonte: reality house) appuntamento live più visto di questa stagione. Lo scorso ...

X Factor 13 Gli inediti di X Factor 2019 nella classifica iTunes : X Factor 13: inediti di X Factor 2019 nella classifica iTunes e Spotify: in quale posizione si trovano Eugenio, Sofia, Sierra, Booda, Giordana, Nicola e Davide. Il momento più importante per i 7 concorrenti di X Factor 2019 è arrivato, nel quinto live di ieri sera i cantanti hanno presentato i loro inediti al pubblico. Gli inediti di X Factor 2019 sono disponibili nelle piattaforme digitali dalla mezzanotte di ieri, e mai come quest’anno ...

X Factor 2019 - le pagelle musicali del quinto live : Puntata col botto, il sesto live di X Factor 2019 di giovedì 21 novembre, anche se non nel senso più ovvio. Il ritmo rimane sempre uno sconosciuto latitante per quest'edizione del talent di Sky, che deve ringraziare i vari ospiti più della giuria o della gara in sé. Proprio tra gli ospiti, infatti, si individuano le performance più interessanti. Oltre a quelle annunciate di Mahmood e del duo Gemitaiz & Madman, a ...

X Factor 2019 quinto Live - nessun eliminato : ballottaggio in sospeso : quinto Live X Factor 2019, cosa è successo nella puntata di giovedì 21 novembre e la novità sull’eliminato nessun eliminato nel quinto Live di X Factor 2019: cosa succederà adesso? Alessandro Cattelan ha aperto la puntata spiegando il nuovo meccanismo che porterà all’eliminato dopo gli inediti. Proprio il debutto dei concorrenti sul mercato discografico ha […] L'articolo X Factor 2019 quinto Live, nessun eliminato: ballottaggio ...

X Factor 2019 diretta quinta puntata : Giordana Petralia a rischio eliminazione : [live_placement] È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X Factor 2019. Una puntata decisivaper la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara.Due cantanti in gara a testa, ...

X Factor 2019 - quinto live show : l’inedito meno votato è di Giordana : Giordana - X Factor 2019 X Factor 2019 arriva alla puntata più attesa dopo la finale: quella degli inediti. Nel quinto live show i cantanti in gara si sfidano con i propri brani e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del quinto live show 21.15: Alessandro ...

X Factor 2019 Gli Inediti : Eugenio Campagna canta Cornflakes (Testo e Video) : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta Cornflakes il suo inedito. Ecco il testo e il video dell’inedito. Ci siamo, il momento più importante per i concorrenti di X Factor 2019 è arrivato: i sette concorrenti della tredicesima edizione del programma di Sky Uno hanno presentato gli Inediti ed entreranno di fatto nel mercato discografico. Il quinto live dello show in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, e live in streaming su NowTV, è ...

X Factor 2019 diretta quinta puntata : Antonello Venditti e Francesco De Gregori ospiti : [live_placement] È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X Factor 2019. Una puntata decisivaper la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara.Due cantanti in gara a testa, ...

X Factor 2019 Gli Inediti : Davide Rossi canta Glum (Testo e Video) : X Factor 2019: Davide Rossi canta “Glum” il suo inedito. Ecco il testo e il video dell’inedito. Ci siamo, il momento più importante per i concorrenti di X Factor 2019 è arrivato: i sette concorrenti della tredicesima edizione del programma di Sky Uno hanno presentato gli Inediti ed entreranno di fatto nel mercato discografico. Il quinto live dello show in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, e live in streaming su NowTV, è interamente ...

X Factor 2019 Gli Inediti : Sofia Tornambene canta A Domani per Sempre (Testo e Video) : X Factor 2019: Sofia canta “A Domani per Sempre“ il suo inedito. Ecco il testo e il video dell’inedito. Ci siamo, il momento più importante per i concorrenti di X Factor 2019 è arrivato: i sette concorrenti della tredicesima edizione del programma di Sky Uno hanno presentato gli Inediti ed entreranno di fatto nel mercato discografico. Il quinto live dello show in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, e live in streaming su NowTV, è ...

X Factor 2019 diretta quinta puntata : Nicola Cavallaro : Like I Could : [live_placement] È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X Factor 2019. Una puntata decisivaper la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara.Due cantanti in gara a testa, ...

X Factor 2019 Gli Inediti : Nicola Cavallaro canta Like I Could (Testo e Video) : X Factor 2019: Nicola canta “Like I Could“ il suo inedito. Ecco il testo e il video dell’inedito. Ci siamo, il momento più importante per i concorrenti di X Factor 2019 è arrivato: i sette concorrenti della tredicesima edizione del programma di Sky Uno hanno presentato gli Inediti ed entreranno di fatto nel mercato discografico. Il quinto live dello show in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, e live in streaming su NowTV, è interamente ...