«X Factor 13» | il Live degli inediti | fra emozioni e qualche sorpresa

X Factor 2019 - le pagelle musicali del quinto live : Puntata col botto, il sesto live di X Factor 2019 di giovedì 21 novembre, anche se non nel senso più ovvio. Il ritmo rimane sempre uno sconosciuto latitante per quest'edizione del talent di Sky, che deve ringraziare i vari ospiti più della giuria o della gara in sé. Proprio tra gli ospiti, infatti, si individuano le performance più interessanti. Oltre a quelle annunciate di Mahmood e del duo Gemitaiz & Madman, a ...

X Factor 2019 quinto Live - nessun eliminato : ballottaggio in sospeso : quinto Live X Factor 2019, cosa è successo nella puntata di giovedì 21 novembre e la novità sull’eliminato nessun eliminato nel quinto Live di X Factor 2019: cosa succederà adesso? Alessandro Cattelan ha aperto la puntata spiegando il nuovo meccanismo che porterà all’eliminato dopo gli inediti. Proprio il debutto dei concorrenti sul mercato discografico ha […] L'articolo X Factor 2019 quinto Live, nessun eliminato: ballottaggio ...

X Factor 2019 - quinto live show : l’inedito meno votato è di Giordana : Giordana - X Factor 2019 X Factor 2019 arriva alla puntata più attesa dopo la finale: quella degli inediti. Nel quinto live show i cantanti in gara si sfidano con i propri brani e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del quinto live show 21.15: Alessandro ...

X Factor 2019 - quinto live con gli inediti ma senza eliminato - chi va al ballottaggio? : X Factor 2019 quinto live la serata degli inediti, nessun eliminato: il meno votato si scontrerà con il meno ascoltato nel sesto live X Factor 2019 quinto live: serata di inediti e serata inedita per la gara, accompagnata da ospiti a sorpresa e le esibizioni di Mahmood e Gemitaiz & MadMan. Inedita perchè NON ci sarà un eliminato questa sera ma il meno votato si scontrerà al ballottaggio giovedì prossimo con il “meno ascoltato della ...

X Factor 2019 - Anticipazioni : stasera il quinto appuntamento con i Live : E' arrivato il momento di ascoltare gli inediti dei sette artisti rimasti in gara! Ospiti del quinto Live: Mahmood e Gemitaiz & MadMan.

X Factor 2019 - quinto live show in diretta : nessuna eliminazione! : X Factor 2019 X Factor 2019 arriva alla puntata più attesa dopo la finale: quella degli inediti. Nel quinto live show i cantanti in gara si sfidano con i propri brani e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: anticipazioni quinto live show Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro ...

X Factor 2019 - LIVE 5a PUNTATA/ Diretta e inediti : Giordana 'Tante critiche ma...' : X FACTOR 2019 LIVE, Diretta anticipazioni 21 novembre: arrivano gli inediti passo decisivo verso la finale. Ospiti della serata Gemitaiz & MadMan e Mahmood

X Factor 2019 - gli ospiti del quinto live e primi dettagli sugli inediti : X Factor 2019, gli ospiti del quinto live in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno: Mahmood e Gemitaiz & MadMan. I titoli degli inediti. Anticipazioni. X Factor 2019 quinto live. La tredicesima edizione di X Factor è giunta ormai al quinto live, se vogliamo quello più importante di tutta l’edizione. Il quinto live andrà in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno, e live in streaming su NowTV (la puntata sarà disponibile anche on-demand dopo ...

X Factor 2019 - quinto live. Le assegnazioni - gli ospiti - la scaletta della gara : Puntata piena di novità, il quinto live di X Factor 2019, in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno: le novità, s'intende, sono gli inediti che i sette concorrenti rimasti in gara presentano live dall'X Factor Dome e che rappresenta il loro debutto ufficiale nel mercato discografico italiano. Il quarto live, che si è concluso con l'esclusione dei Seawords, ha ribilanciato la situazione delle squadre di XF13, che ...

X Factor 2019 inediti e autori : le assegnazioni del quinto Live : assegnazioni quinto Live X Factor 2019, gli inediti dei concorrenti ancora in gara Niente assegnazioni per il quinto Live di X Factor 2019, è tempo di ascoltare gli inediti dei concorrenti. Alcuni li conosciamo già, altri li scopriremo nella puntata di stasera. Di sicuro c’è molta tensione nell’aria fra i concorrenti, ma di quelle positive. […] L'articolo X Factor 2019 inediti e autori: le assegnazioni del quinto Live proviene ...

Ascolti X Factor 2019 - cresce il quarto live su Sky Uno - in calo su Tv8 : Ascolti X Factor 2019 il quarto live su Sky Uno Ascolti X Factor 2019 – Il quarto live di X Factor che ha visto l’uscita dei Seawords (leggi qui) decisa dai 4 giudici Mara, Sfera, Samuel e Malika e l’esibizione in ologramma 5g di Gianna Nannini, è stata vista da 741 mila spettatori con 3.06%, in leggerissima crescita rispetto alla scorsa settimana (RealityHouse). Mercoledì la replica su Tv8 (in attesa della puntata su Sky Uno) ...

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 21/11/2019 – Il quinto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Mahmood - Gemitaiz e Madman. : Quinta Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, la nona in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, suddivisi ...

X Factor 2019 - gli ospiti del quinto live e primi dettagli sugli inediti : X Factor 2019, gli ospiti del quinto live in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno: Mahmood e Gemitaiz & MadMan. I titoli degli inediti. Anticipazioni. X Factor 2019 quinto live. La tredicesima edizione di X Factor è giunta ormai al quinto live, se vogliamo quello più importante di tutta l’edizione. Il quinto live andrà in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno, e live in streaming su NowTV (la puntata sarà disponibile anche on-demand dopo ...

X Factor 2019 - gli ospiti del quinto live - e primi dettagli sugli inediti : X Factor 2019, gli ospiti del quinto live in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno: Mahmood e Gemitaiz & MadMan. I titoli degli inediti. Anticipazioni. X Factor 2019 quinto live. La tredicesima edizione di X Factor è giunta ormai al quinto live, se vogliamo quello più importante di tutta l’edizione. Il quinto live andrà in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno, e live in streaming su NowTV (la puntata sarà disponibile anche on-demand dopo ...