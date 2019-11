WeWorld Festival a Milano | da Letizia Battaglia all’attivista del Kenya Ledi Meingati | la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Lotta agli stereotipi, strade per l’emancipazione in Italia e nel mondo e contrasto alla violenza di genere. Per due giorni, il 23 e il 24 novembre, al Teatro Litta di Corso Magenta a, torna il: ilannuale diOnlus, la Fondazione “impegnata da oltre vent’anni nella difesa di donne e bambini in Italia e nel mondo”. L’evento, ormai alla decima edizione, vedrà dibattiti, film, reading, performance teatrali e mostre, tutte ad accesso libero e gratuito. Tra le protagoniste:, Eva Cantarella e Donatella Finocchiaro, ma anche il giornalista e scrittore Roberto Saviano. Poi l’ex pallavolista Francesca Piccinini, Gustavo Pietropolli Charmet, Alba Parietti, gli attori Benedetta Porcaroli, Camilla Filippi, Francesco Mandelli e Vinicio Marchioni, la star del fumetto Silvia Ziche, le scrittrici de “Le Nuove Eroidi” e Il Terzo Segreto di ...

