(Di sabato 23 novembre 2019) Giornata convulsa per il mondo della pallavolo. Nel tardissimo pomeriggio la Federazionena ha comunicato che laSix della, la competizione itinerante che apre la stagione per Nazionali, si sarebbe svolta a Torino dal 1° al 5 luglio. Il grande evento avrebbe preceduto le Olimpiadi di Tokyoe avrebbe rappresentato un’occasione unica per ammirare i grandi big della pallavolo internazionale a ridosso della rassegna a cinque cerchi. Poche ore dopo è però arrivata la rettifica da parte della stessacon un comunicato stringato: “In relazione al comunicato precedente, relativo dellai dellaballMaschile in, si rettifica che la Federazione Internazionale non ha ancora definito tutti gli accordi necessari per ufficializzare l’organizzazione dell’evento“. Un dietro-front sorprendente in ...

OA_Sport : Volley, Nations League 2020: la Final Six in Italia? La FIPAV annuncia le finali a Torino, poi arriva la rettifica - PNoeybaeita : RT @ale_garotta: Le finali della Volleyball Nations League maschile sbarcano in Italia: l’annuncio è arrivato oggi dalla Fipav. A ospitare… - sportface2016 : #Volley, le finali di #NationsLeague 2020 maschile si giocheranno a #Torino -