Vittorio Grigolo si difende | Non c’è alcuna denuncia di molestie

Verissimo - Vittorio Grigolo sulle molestie : “Non c’è nessuna denuncia. Solo un malinteso” : “Non c’è nessuna denuncia. Un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con tanto sacrificio e sudore”. Vittorio Grigolo chiarisce per la prima volta a Verissimo la delicata vicenda che lo ha coinvolto lo scorso 18 settembre a Tokyo. Vittorio Grigolo e lo scandalo molestie: ‘Un malinteso per una pancia di spugna’ “È stato Solo un grandissimo malinteso. Ero a Tokyo, alla fine della rappresentazione ...

Vittorio Grigolo scaccia le accuse di molestie con il bis alla Scala - : Novella Toloni Il tenore, recentemente accusato di molestie, è andato in scena alla Scala di Milano riscuotendo un grande successo. La sua interpretazione nell'Elisir d'Amore gli è valsa un bis e fragorosi applausi Vittorio Grigolo torna a sorridere e lo fa nel migliore dei modi, ottenendo un trionfale successo alla Scala di Milano. Il tenore aretino, negli scorsi giorni, è finito al centro di un presunto scandalo sessuale dopo le ...

Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House e dal Met : “Sono sereno - chiariremo tutto”. Il caso nascerebbe da una “pancia finta” : “A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con Vittorio Grigolo, la Royal Opera House di Londra ha avviato un’indagine immediata e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso”. Questo l’annuncio arrivato a sorpresa con un comunicato di uno dei più prestigiosi teatri d’Opera al mondo, che ha fatto sapere che il 42enne tenore italiano, l’ex ...

Il tenore Vittorio Grigolo dopo le accuse di molestie sessuali : Sono sereno : Vittorio Grigolo parla per la prima volta dopo la pesante accusa di molestie sessuali rivoltegli da una collega della Royal Opera House, la compagnia teatrale londinese con cui lavora. Il tenore italiano ha affidato al web le sue parole, pubblicando un comunicato ufficiale diffuso sui social media e sul suo sito. "Cari Amici - si legge nella nota - innanzitutto ringrazio dal cuore tutti i fan e gli amici che mi Sono vicini con tanti messaggi, ...

Chi è Stefania Seimur - la fidanzata di Vittorio Grigolo : Capelli lunghi, un viso angelico e delicato che la fa sembrare ancora una bambina, così si presenta Stefania Seimur, la giovane ucraina che da più di un anno fa coppia fissa con il tenore Vittorio Grigolo. Grigolo è diventato famoso al grande pubblico per essere stato direttore artistico di Amici 2019, ma era già conosciuto in tutto il mondo per aver calcato alcuni dei palchi più celebri con opere straordinarie come Il Barbiere di Siviglia e La ...

Amici - Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House : la reazione di Maria De Filippi : Vittorio Grigolo, ex coach di Amici e celebre tenore, è stato sospeso dalla Royal Opera House con l’accusa di molestie sessuali. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 18 settembre al termine di una replica del Faust in cui l’artista era protagonista. L’esibizione, andata in scena a Tokyo, si sarebbe conclusa nel peggiore dei modi con un episodio di molestie ai danni di una delle coriste proprio sul palcoscenico nel ...