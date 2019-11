Violenza sulle donne | il rapporto della Polizia | “Vittime e carnefici sono soprattutto

Violenza sulle donne - 1 vittima ogni 15 minuti. 88 al giorno : In Italia le donne vittima di Violenza sono 88 ogni giorno, una ogni 15 minuti. Il 41% subisce maltrattamenti, il 31% stalking, il 10% Violenza sessuale e il 18% percosse. È quanto emerge dal rapporto della polizia di Stato "Questo non è amore 2019" riferito ai dati aggiornati al mese di marzo 2019 e pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, che come ogni anno si celebra il 25 novembre. ...

Violenza sulle donne - il messaggio di Gabrielli : “Eliminarla? Proposito ambizioso che presto sarà realtà concreta” : “Noi siamo consapevoli che queste battaglie, sono battaglie complesse. Il percorso è lungo, ma se lo percorriamo insieme con la stessa intensità, con lo stesso impegno, con lo stesso coinvolgimento emotivo, quell’impegno dell’eliminazione della Violenza contro le donne passerà, da ambizioso Proposito a una realtà concreta”, così il capo della polizia Franco Gabrielli. L'articolo Violenza sulle donne, il messaggio di ...

La Violenza sulle donne vista a raggi X : “La sera che sono finita in ospedale ne ho contate 43. 43 mattonelle. Quando non restavo zitta e rispondevo alle sue offese faceva così, mi prendeva per i capelli e mi sbatteva contro il muro della cucina. Allora io le contavo le mattonelle, per non concentrarmi sul dolore, altrimenti sarei morta. E più non urlavo e più me ne dava”. Non è l’incipit di un romanzo, ma la storia vera di una delle ...

Violenza sulle donne - quando le ferite parlano per loro : radiografie in mostra per rompere il silenzio : A Milano la mostra "L'invisibilità non è un super potere", in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza...

In Salvador la Violenza sulle bambine non può più restare impunita : Nei tribunali Salvadoregni solo una denuncia su dieci per abusi sui minori porta a una condanna. Dopo l’ennesimo caso di impunità, centinaia di persone sono scese in piazza per dire basta. Leggi

"Chiamarlo amore non si può" - il 25 novembre Giornata contro la Violenza sulle donne : L'Aquila - “Chiamarlo amore non si può” è il titolo dell’iniziativa che l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila ha promosso per lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dal mattino fino alle 17.30, alla sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, si alterneranno medici, infermieri, avvocati, esperti di Polizia di Stato e Carabinieri e psicologi ...

#unrossoallaviolenza - la Lega Serie A contro la Violenza sulle donne : La Lega Serie A si schiera contro gli abusi sulle donne con l’iniziativa #unrossoallaviolenza. Per il terzo anno di seguito, in tutte le partite della 13sima giornata, i calciatori scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. Rosso come il cartellino delle espulsioni. I calciatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. ...

Violenza sessuali sulle pazienti - medico radiologo arrestato a Manfredonia : Dopo averle convinte a spogliarsi, avrebbe palpeggiato i seni e i glutei di alcune pazienti e avrebbe sfregato i propri genitali sui loro corpi. Per questo è stato arrestato Nicola Bisceglia, medico dell’ospedale di Manfredonia (Foggia). L’accusa è Violenza sessuale su cinque pazienti. Stando alle indagini per aumentare la loro condizione di inferiorità nel rapporto di dipendenza psicologica medico-paziente prospettava patologie ...

Violenza sulle donne - Annibali (IV) : “Un problema maschile : bisogna costruire cultura del rispetto” : Oggi alla Camera si è parlato di Violenza di genere, con la discussione di una mozione della deputata Lucia Annibali, che ha parlato del problema della Violenza economica "che tiene sotto scacco le donne e i loro figli", definendolo un problema "di cui non si parla ancora abbastanza". Le "politiche per la parità di genere e l'occupazione femminile diventano fondamentali" in quest'ottica, ha aggiunto l'esponente di Italia Viva.Continua a leggere

“Codice Rosso”- A Milano un evento contro la Violenza sulle donne tra pugilato ed esperti del settore : Lo spazio antologico degli East End Studios di Milano si trasforma in un ring reale e metaforico per combattere violenze domestiche, maltrattamenti e femminicidi Il 16 novembre dalle 18:00 nella suggestiva cornice dello spazio antologico, East End Studios di via Mecenate 84/10 si svolgerà “Codice Rosso”, un evento per le donne nel quale si alterneranno sul ring 16 atlete dilettanti di pugilato e 2 atleti professionisti, per un totale di ...

Violenza sulle donne - lo Stato spende solo 79 centesimi al giorno per ogni vittima : Secondo i dati dell'indagine Istat sui Centri antiViolenza a sostegno delle donne maltrattate, a rivolgersi a queste strutture nel 2017 sono state in 43.000. I fondi pubblici per i centri antiViolenza erogati nel 2017 sono stati 12 milioni di euro: "Una cifra ridicola - secondo Mariangela Zanni, consigliera di D.i.Re - che spiega il massiccio ricorso al volontariato da parte dei centri antiViolenza.Continua a leggere