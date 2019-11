Vieni da me | Anna Falchi si confessa da Caterina Balivo | Ho visto gli Ufo Agli

Dolcenera - Vieni da Me : stoccata a Anna Tatangelo e rapporti con la Carrà : Dolcenera frizzante a Vieni da Me: la stoccata ad Anna Tatangelo e la verità sui rapporti con Raffaella Carrà dopo la presunta lite a The Voice Frizzante, tonica, fuori dagli schemi: Dolcenera è planata a Vieni da Me (Rai 1), non rinunciando al suo essere follemente e ‘dolcemente’ istintiva. Guidata da Caterina Balivo è così […] L'articolo Dolcenera, Vieni da Me: stoccata a Anna Tatangelo e rapporti con la Carrà proviene da ...

Vieni da Me - Susanna Messaggio rivela : “Mia figlia Alice è morta a pochi mesi di vita”. Caterina Balivo si commuove : Susanna Messaggio è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha rivelato il dramma che ha vissuto in segreto, la morte della sua primogenita. “La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio – ha raccontato – . Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata ...

