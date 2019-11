Viareggio | trovata morta in roulotte | arrestato il compagno

Viareggio - 40enne trovata senza vita in una roulotte : la morte risale a 4 mesi fa. Fermato il compagno : Una donna è stata trovata morta nella sua roulotte lunedì scorso in un campo a Torre del Lago, frazione di Viareggio , in provincia di Lucca. Venerdì i carabinieri hanno Fermato il compagno della donna con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. A dare l’allarme erano stati i proprietari del terreno sui cui si trovava la roulotte , attratti da un forte odore. Così hanno allertato i soccorsi: i carabinieri, giunti sul ...

