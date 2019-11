Viareggio | 40enne trovata senza vita in una roulotte | la morte risale a 4 mesi fa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Una donna è statamorta nella sualunedì scorso in un campo a Torre del Lago, frazione di, in provincia di Lucca. Venerdì i carabinieri hanno fermato il compagno della donna con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. A dare l’allarme erano stati i proprietari del terreno sui cui si trovava la, attratti da un forte odore. Così hanno allertato i soccorsi: i carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato il corpodella donna avvolto da un telo di plastica e ormai in un avanzato stato di decomposizione. Mentre laera chiusa a chiave dall’esterno, con le finestre sigillate con nastro adesivo. Secondo una prima analisi sul corpo da parte dei medici legali, ladella donna risalirebbe a circa tre o quattrofa. I militari di Lucca esono riusciti a risalire all’identità della ...

