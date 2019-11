Verissimo | Vittorio Grigolo sulle accuse di molestie | “Grande dolore”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 22 novembre 2019)ospite aparla delledi: “Non lo auguro a nessuno” Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di. Tanti gli ospiti che Silvia Toffanin intervisterà, tra i quali anche il tenore. Proprio quest’ultimo è finito al centro di furiose polemiche per delledimosse nei suoi confronti. L’intervista, come tutti sapranno, è già stata registrata nei giorni scorsi. Per questo motivo sono uscite le prime anticipazioni diche hanno svelato cosa ha detto l’uomo alla Toffanin. E su questeha confermato a tutti di essere assolutamente estraneo, aggiungendo di essere stato vittima di un malinteso. Tuttavia non ha nascosto di starci davvero molto male per tutta questa faccenda, confessando alla conduttrice: “È una cosa che non auguro a nessuno. È un dolore che ...

Novella_2000 : Vittorio Grigolo a Verissimo parla delle accuse di molestie ricevute - zazoomnews : Verissimo Vittorio Grigolo: “Non c’è nessuna denuncia. Solo un malinteso” - #Verissimo #Vittorio #Grigolo: - zazoomblog : Verissimo Vittorio Grigolo: “Non c’è nessuna denuncia. Solo un malinteso” - #Verissimo #Vittorio #Grigolo: -