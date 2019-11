Verissimo | spoiler puntata del 23 novembre | tra gli ospiti Malgioglio e Giusy Ferreri

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Sabato 23, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuovadi '''', il contenitore del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Il programma, che ogni settimana ottiene più ascolti rispetto alla concorrenza, avrà tra glila cantantee Cristianopresenterà il suo nuovo singolo 'Momenti Perfetti'rilascerà una intervista a Silvia Toffanin nel corso delladi sabato 23. Per la cantante sarà un ritorno nel programma, dopo che venne intervistata nel 2014. In questi ultimi 5 anni, però, molte cose sono cambiate; nel 2017, infatti, la cantante lanciata da X Factor è diventata mamma di Beatrice e ha collezionato una serie di successi specialmente grazie ad alcuni tormentoni estivi. Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin,presenterà al pubblico il suo ultimo ...

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Gli spoiler della registrazione dell'ultima puntata di #Verissimo rivelano che Emma Marrone è stata tra i protagonisti del… - tweetnewsit : Gli spoiler della registrazione dell'ultima puntata di #Verissimo rivelano che Emma Marrone è stata tra i protagoni… -