Vaticano | abusi su seminaristi | chiesto mandato di cattura dall’Argentina per un vescovo

(Di venerdì 22 novembre 2019) Lo hanno cercato invano, visto che non ha mai risposto alle numerose telefonate ed e-mail inviategli. Così, a causa della difficoltà nel reperirlo, i magistrati di Saita, in Argentina, hanno deciso di chiedere undiinternazionale per ilGustavo Zanchetta. Il monsignore è accusato di aver compiuto ripetutamentesu due giovani, con l’aggravante che i presunti reati siano stati commessi da un ministro di culto. L’indagato è argentino, come Papa Francesco, ed è reputato piuttosto vicino al pontefice. Da qualche tempo il prelato ha trasferito il proprio domicilio nella Città del: infatti nel 2017 è stato richiamato a Roma dai vertici della Chiesa. Inoltre lo scorso maggio il Papa ha dato il via libera all’apertura di un giudizio canonico nei confronti del monsignore, che quindi adesso risulta anche al centro di un’inchiesta interna alla ...

