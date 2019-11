V Wars | la nuova serie Netflix sui vampiri con Ian Somerhalder

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Niccolò Sandroni V, la prossimatv di, segna il ritorno di Ianin una storia didopo The Vampire Diares: ecco di cosa si tratta Varriva su: vedremo ancora Ianavere a che fare con i, ma non come in passato. Ianè conosciuto nel mondo delletv per aver interpretato il personaggio di Boone in Lost, ma anche e soprattutto per essere stato Damon Salvatore nelle otto stagioni dellaThe Vampire Diares, tuttavia nella prossima Vdinon lo vedremo tra le fila dei. V: trama In questatv targata, Iansarà il dottor Luther Swann, medico impegnato nella cura e contro la diffusione di un misterioso virus, o meglio “un’antica malattia”, che trasforma gli esseri umani in. Il suo lavoro, oltre ad una motivazione legata alla ...

zooppaitalia : V-Wars: Netflix pubblica il trailer ufficiale della nuova serie con Ian Somerhalder - ZeusNewsLeaks : ??Pescesecco in versione femminile e nuova skin????? Ecco il leak Abbiamo visto nell'articolo dedicato a Star Wars c… - badtasteit : #StarWars L’Ascesa di Skywalker, JJ Abrams sulla 'delusione' di George Lucas per la Nuova Trilogia… -