Uomini e Donne | Veronica Burchielli | Voglio un uomo intelligente e con un grande

Uomini e Donne - Veronica motiva il no a Zarino : 'Scelta non emozionante - merito di meglio' : Negli ultimi giorni, si sta facendo un gran parlare del "no" che Veronica Burchielli ha rifilato ad Alessandro Zarino nella scelta: oggi, sulle pagine del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, la ragazza ha spiegato le tante ragioni che l'hanno portata a rifiutare il tronista corteggiato per mesi. Sempre alla rivista di gossip, poi, la napoletana ha raccontato le sensazioni che ha provato quando Maria De Filippi le ha chiesto di sedersi sulla ...

“Momento durissimo”. Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche all’angolo : è la resa dei conti : Puntata bollente oggi a Uomini e Donne, protagonista ancora una volta Giulia Quattrociocche, la tronista più discussa di questi ultimi tempi. . Dopo la scorsa puntata, la tronista ha rincorso Daniele, il quale ricordiamo aveva lasciato lo studio. Lei ha cercato in tutti i modi di fermarlo, ma il corteggiatore è apparso irremovibile nella sua decisione. Nonostante ciò, i due hanno comunque fatto la loro esterna. Hanno cercato di chiarirsi in ...

Uomini e Donne - Veronica e l’attesa verità : “Non ero innamorata” : Uomini e Donne, Veroncia Burchielli finalmente svela la sua verità sul ‘no’ dato ad Alessandro Zarino Veronica Burchielli, diventa da poco tronista a Uomini e Donne, si lascia andare in una nuova intervista. L’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino rivela sul settimanale del noto programma come sta attualmente. Scendendo nel dettaglio, ammette di aver vissuto dei […] L'articolo Uomini e Donne, Veronica e l’attesa ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani dietro le quinte in lacrime : il gesto di Juan Luis Ciano le ha spezzato il cuore : In pochi giorni Juan Luis Ciano è diventato protagonista al trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere di origini venezuelane che vive a Sant’Antimo (Napoli) è arrivato in studio per corteggiare Gemma Galgani. L’ha stregata dal primo istante e tra i due è iniziata una frequentazione che ha fatto tornare il sorriso alla dama torinese. Ma a stretto giro sono arrivati anche i primi guai. E le lacrime. Nell’ultima puntata del trono over si ...

Uomini e Donne - Alessandro Zarino furioso : “Non ho commesso errori!” : Alessandro Zarino dopo il trono di Uomini e Donne: “Sono stato sempre sincero” Se chiedere informazioni su nuove ragazze da conoscere a Uomini e Donne è una scelta inopportuna e tacciabile di scarso interesse verso la ragazza che si sta conoscendo in quel momento, allora il Trono Classico richia di perdere il senso della sua esistenza, visto che un tronista ha il diritto di conoscere più ragazze al fine di trovare quella che possa ...

Uomini e Donne - spoiler oggi 22/11 : Schiavon accusato di fare serate - Giulia elimina Sonny : Nelle puntate di Uomini e Donne attualmente in onda Giulia Quattrociocche è sempre più vicina alla scelta. Anche se la scorsa settimana ha accettato di conoscere qualche altro ragazzo, sembra chiaro che la scelta della tronista è orientata verso Alessandro Basciano o Daniele Schiavon. Nella puntata che andrà in onda oggi, 22 novembre, si vedranno le conseguenze di ciò che è accaduto dopo il bacio tra la Quattrociocche e Alessandro e l'abbandono ...

News Uomini e Donne - Maria avverte Gemma Galgani : “Se non scegli…” : Uomini e Donne News, Maria De Filippi a Gemma Galgani: “Se non scegli lasci il trono!” La dama Gemma Galgani via dal Trono Over di Uomini e Donne? Mentre c’è qualcuno che lo spera, visto che dopo nove anni di trasmissione non ha ancora trovato l’amore ma ha collezionato molte delusioni, c’è anche chi, invece, è certo che sia fondamentale nella trasmissione, come Maurizio Costanzo che ha detto: “Perchè mandarla ...

Uomini e Donne oggi : nuove liti in studio e un’eliminazione : Uomini e Donne oggi: ancora discussioni per Giulio Raselli, momento difficile per Giulia Quattrociocche oggi continua a Uomini e Donne l’accesa puntata del Trono Classico, iniziata ieri. Abbiamo visto Giulio Raselli al centro della scena, con le sue particolari esterne con Giovanna e Giulia. Scendendo nel dettaglio, il tronista ha scelto di trascorrere mezza giornata, […] L'articolo Uomini e Donne oggi: nuove liti in studio e ...

Manuel Galiano - ex di Uomini e donne - contro Deianira Marzano : 'Sei una frustrata' : I rapporti tra l'ex corteggiatore di Uomini e donne Manuel Galiano e l'estrosa influencer Deianira Marzano non sono mai stati facili, soprattutto dopo che lei in estate aveva portato alla ribalta alcune segnalazioni contro il ragazzo. Ad essere il primo oggetto di contesa era stato il presunto tradimento di lui ai danni di Giulia Cavaglià, con la quale aveva fatto coppia per qualche settimana dopo la scelta avvenuta nel dating show. Le tensioni ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Daniele non è sincero con Giulia? : Giulia Quattrociocche: il nuovo dubbio su Daniele a Uomini e Donne Daniele Schiavon sarà al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. Dopo aver svelato le peripezie sentimentali di Giulio Raselli, la puntata del venerdì del Trono Classico punterà i riflettori su Giulia Quattrociocche. Nonostante il tentativo sfumato di riportare Daniele Schiavon in studio alla fine della scorsa registrazione, la tronista romana cercherà un nuovo incontro ...

Anticipazioni Uomini e donne - Tina chiede a Veronica che fine abbia fatto il suo carattere : Il trono di Veronica Burchielli a Uomini e donne è oggetto di discussione fin dalle sue battute iniziali. Il modo in cui l'ex corteggiatrice ha risposto 'no' ad Alessandro Zarino e, pochi minuti dopo, ha accettato l'ambita poltrona rossa, non ha convinto i telespettatori del programma. Le critiche, infatti, sono state copiose sul web nell'ultima settimana, tanto che in molti sono arrivati ad ipotizzare che ci fosse già un accordo tra la ...

Uomini e donne - il nuovo tronista Carlo Pietropoli : «Colpito da Giulia e Veronica» : Un nuovo arrivo nel parterre del trono classico di “Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi, quello di Carlo Pietropoli. E’ lui il nuovo tronista del programma che siede al fianco del collega, al suo confronto ormai veterano, Giulio Raselli. Cerca l’amore ma alle spalle ha già relazioni importanti: “Sono qui per fare un’esperienza di vita e vivere un percorso che spero possa migliorarmi come persona – ha spiegato al ...

Uomini e Donne/ Armando Incarnato : 'Fidanzata segreta? La verità è...' - Trono Over - : Uomini e Donne Over, Enzo Capo lascia Pamela Barretta in Italia e parte per Budapest mentre l'ex dama si toglie qualche sassolino dalle scarpe...

Uomini e Donne/ Alessandro Zarino torna sui social : 'Sto bene ma...' - Trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi, 21 novembre: Giulio raggiunge Giulia e Giovanna di notte tra baci e coccole spinte. Ci sarà la censura?