Uomini e Donne | Giulio Raselli deluso da Giovanna | interviene Sperti

"Gli scrittori puntano alla nicchia. Venissero pure loro a Uomini e Donne e venderebbero come De Lellis" : È la regina del piccolo schermo, ha costruito un impero di programmi televisivi ed è la “mamma” e protettrice di decine di concorrenti che hanno partecipato ai suoi talent. Maria De Filippi ha ripercorso la sua lunga carriera, tra successi e flop, in un’intervista al Fatto Quotidiano. E ha difeso anche i suoi pupilli, come Giulia De Lellis, ora influencer da 4 milioni di follower, nata proprio in una sua ...

Maria De Filippi ‘boom’. La frase contro i tronisti di Uomini e Donne è al veleno : “Ecco cosa fanno” : La chiamano la regina della televisione, ma Maria De Filippi non ama essere definitiva così. 57 anni e una carriera strepitosa, la moglie di Maurizio Costanzo ha creato e condotto programmi famosissimi, da “Uomini e Donne” a “C’è posta per te, passando per “Amici”, “Tu si que vales” e “Temptation Island”. Sensibile, ironica e molto materna, Maria è in grado di comprendere i suoi ospiti e coinvolgere il pubblico come in pochi sono riusciti a ...

Uomini e donne - effetto Gemma Galgani : Trono over - ascolti record. La De Filippi contro i tronisti classici : Tre milioni di spettatori al giorno e 25% di share. Il Trono over di Uomini e donne si conferma dominatore della fascia del primo pomeriggio e vince anche il "derby interno" di Canale 5 con i più giovani colleghi del Trono Classico. Intervistata dal Fatto quotidiano, la stessa Maria De Filippi incor

Maria De Filippi agli scrittori : ‘Venite a Uomini e donne o non arrabbiatevi se la De Lellis vende centomila copie’ : L’invito di Maria De Filippi è chiaro: scrittori uscite dalla vostra nicchia e apritevi ad un pubblico diverso, così forse vendereste più libri. Il suo ragionamento parte da una domanda rivoltale dal giornalista Giuseppe Candela in una lunga intervista per il magazine del Fatto Quotidiano, che potete leggere interamente qui. Dopo aver parlato dei vari programmi della Regina di Canale 5, delle polemiche con Milly Carlucci, di Emma Marrone e ...

Uomini e Donne : diretta puntata 22 novembre - nuove segnalazioni per Giulia : Oggi, 22 novembre 2019, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Alle 14:45 infatti sarà condotto da Maria De Filippi l'ultimo appuntamento settimanale del dating show più seguito d'Italia. Tante le novità anche per quest'ultima puntata. In particolare, la tronista Giulia Quattrociocche si ritroverà a combattere con gli atteggiamenti equivoci dei suoi corteggiatori mentre Giulio Raselli scoprirà ...

Uomini e Donne - Alessandro potrebbe scendere per corteggiare Veronica : 'Non escludo nulla' : Il percorso di Alessandro Zarino a Uomini e Donne non è andato certamente nel migliore modi. Il ragazzo, infatti, a seguito di una puntata particolarmente movimentata, ha deciso di compiere la sua scelta, più dettata dall'istinto che dal cuore. La corteggiatrice, però, gli ha detto di no e Maria De Filippi le ha addirittura offerto di sedersi sulla tanto agognata sedia rossa. Questa conclusione ha spiazzato Zarino, il quale si è lasciato molto ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi conferma la preferenza per il Trono Over : 'Mi diverto' : Che Maria De Filippi preferisse condurre le puntate di Uomini e Donne dedicate al Trono Over rispetto a quelle del Classico, lo si era intuito analizzando il suo atteggiamento in studio. Oggi, è stata la stessa presentatrice a confermare questa sensazione nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Il fatto quotidiano", nella quale ha anche criticato i tronisti giovani perché si lasciano condizionare troppo dai social network. Maria commenta ...

Maria De Filippi : "Giulia De Lellis? Non ho letto il suo libro. Non è stupida - su di lei c'è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne" : In una lunga intervista rilasciata al 'FattoQuotidiano.it', Maria De Filippi ha parlato, a lungo, anche delle sue 'creature televisive'. Come Giulia De Lellis, che, diversi anni fa, è stata corteggiatrice di 'Uomini e Donne'. E' uscita dal programma assieme all'allora tronista Andrea Damante, protagonista del suo libro 'Le corne stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'. Ecco le parole della conduttrice Mediaset durante la chiacchierata ...

Uomini e donne - l’ex tronista Alessandro Zarino diventa professore ad Amici : Colpo di scena nel mondo che gravita intorno ai programmi di Maria De Filippi. Alessandro Zarino (QUI chi è), ex tronista di Uomini e donne da cui sembrava quasi essere stato cacciato senza tanti complimenti, rientra nell’orbita ‘mariana’ attraverso un’altra porta: quella di Amici. Il ruolo di Alessandro Zarino ad Amici 19 Mercoledì 20 novembre infatti si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e, come riporta ...

Uomini e Donne/ Maria de Filippi : 'Mi diverto con i senior!' - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni e news: Juan Luis Ciano pubblica un messaggio sui social, è un avvertimento per Gemma Galgani?

Uomini e donne - tronista Carlo Pietropoli : "Sono una testa di cavolo" : Carlo Pietropoli, il nuovo tronista di Uomini e donne (dopo l'addio di Alessandro Zarino) si è raccontato nel magazine omonimo della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Il barman si è definito una "testa di cavolo":Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori e forse nemmeno quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte e a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono una testa di ...

Uomini e Donne - dopo il ‘no’ Veronica Burchielli racconta la verità su Alessandro Zarino : La decisione di Maria De Filippi di promuovere Veronica Burchielli a tronista non è andata giù a molti telespettatori di Uomini e Donne. La bella Veronica corteggiava Alessandro Zarino e, al momento della scelta, gli ha detto di no. A quel punto, sempre durante la puntata, la conduttrice le ha proposto il trono e lei, che è nata a La Spezia nel 1995, ha accettato subito. Ma ad avviso di alcuni utenti della rete quella decisione è stata sospetta: ...

Uomini e Donne - Veronica Burchielli : "Voglio un uomo intelligente e con un grande cuore" : Veronica Burchielli ha spiegato, in una lunga intervista, rilasciata ad 'Uomini e Donne Magazine', i tanti motivi che l'hanno spinta a rifiutare l'invito di Alessandro Zarino ad uscire dallo studio di 'Uomini e Donne' in qualità di fidanzata:prosegui la letturaUomini e Donne, Veronica Burchielli: "Voglio un uomo intelligente e con un grande cuore" pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2019 11:31.

Uomini e Donne - Veronica motiva il no a Zarino : 'Scelta non emozionante - merito di meglio' : Negli ultimi giorni, si sta facendo un gran parlare del "no" che Veronica Burchielli ha rifilato ad Alessandro Zarino nella scelta: oggi, sulle pagine del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, la ragazza ha spiegato le tante ragioni che l'hanno portata a rifiutare il tronista corteggiato per mesi. Sempre alla rivista di gossip, poi, la napoletana ha raccontato le sensazioni che ha provato quando Maria De Filippi le ha chiesto di sedersi sulla ...