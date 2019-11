Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) Secondo quantoil Mattino, ilha scritto al presidente della, Vincenzo De Luca. Lo ha fatto per chiedere la restituzione delle attrezzature sportive utilizzate nelle. Al momento i materiali in questione giacciono nel deposito di Salerno dove sono stati conservati al termine della manifestazione e adesso le Federazioni vorrebbero tornarne in possesso. Molto di questoè stato portato in alcuni impianti cittadini, dove c’era la guardiania a consentirlo. Ma tutto il resto è conservato in deposito. Si tratta di milioni di euro di attrezzatura, che fanno gola a tanti, da qui la preoccupazione deldi riottenere tutto prima che prenda altre strade. Il quotidiano riporta le parole del presidente delcampano, Sergio Roncelli: “Mi accorgo che non c’è la volontà di rilasciare in tempi brevi queste attrezzature promessefederazioni ...

napolista : #Universiadi, il #Coni scrive alla #Regione: 'Restituite il materiale sportivo alle Federazioni' - ilNapolista - massimoneri90 : Attrezzi sportivi fermi in deposito dopo le Universiadi, il Coni: restituiteli - massimoneri90 : Attrezzi sportivi fermi in deposito dopo le Universiadi, il Coni: restituiteli -