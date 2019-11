UniGe e la ricerca sulla SLA | un progetto si aggiudica 200mila euro

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) AriSLA, Fondazione Italiana diper la SLA, annuncia i progetti finanziati con il Bando 2019, aperto la scorsa primavera per selezionare la migliorescientifica in ItaliaSclerosi Laterale Amiotrofica, gravissima malattia ndegenerativa che nel nostro Paese colpisce circa 6000 persone e per la quale ad oggi non esiste una cura efficace. Una notizia che arriva in concomitanza dell’inizio dei lavori del Convegno scientifico AriSLA “10 Anni insieme, alleanza concreta per nuove prospettive di: speranza reale per un futuro senza SLA”, che si tiene a Milano venerdì 22 e sabato 23 novembre presso il Rosa Grand Milano – Starhotels, Piazza Fontana 3, in cui la Fondazione celebrera il raggiungimento del significativo traguardo dei 10 anni di attività al fianco della. INVESTIMENTO SUI PROGETTI – Sarà di 807.000l’investimento complessivo erogato ...

