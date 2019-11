Una settimana senza cellulare e senza social Cosa succede alla tua mente e al tuo corpo

Black Friday 2019 : gli sconti iniziano con Una settimana di anticipo! : Aggiornamento 22 novembre: Quest'anno Amazon ci ha fatto una bella sorpresa, iniziando una settimana prima del Black Friday a far uscire una valanga di offertone su tantissimi videogiochi e non solo!Ogni anno durante il Black Friday temete di perdervi qualche incredibile offerta? Quest'anno non dovete preoccuparvi: Eurogamer vi aiuterà a non impazzire tra i migliori sconti di gaming e tecnologia.Vi basterà seguire questo articolo che verrà ...

Sondaggio Youtrend a Omnibus : crolla il M5s. Quanto perde in Una settimana il partito di Luigi Di Maio : Lorenzo Pregliasco, di Youtrend, illustra la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 22 novembre in diretta a Omnibus su La7. "La Lega di Matteo Salvini è al 33,1 per cento, ancora primo partito ma in leggera flessione, al secondo posto il Pd, in crescita al 19,3 per cento, oltre un p

L’Iran ha cominciato a riattivare Internet dopo quasi Una settimana di blocco : Da giovedì Internet è tornata ad essere disponibile per diverse persone a Tehran e nel resto dell’Iran, dopo che per quasi una settimana l’accesso a Internet era stato bloccato dal governo in quello che probabilmente è stato un tentativo di contenere

Video hard con il portiere della Reggiana Voltolini : la società lo sospende per Una settimana : Ventitre anni, professione portiere di calcio in forza alla Reggiana, Matteo Voltolini è stato sospeso per una settimana dal suo club. Che ha combinato? È vittima di una brutta storia legata a un Video porno in cui si vede proprio lui impegnato a fare sesso con una ragazza nel bagno di una discoteca. In pochissimo tempo il Video è diventato virale e la vicenda ha destato scalpore. Il calciatore, molto scosso per quanto accaduto, si è affidato a ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Una settimana per abituarsi alla nuova bicicletta’ : Dopo una pausa di sole tre settimane Elia Viviani è già pronto a riprendere la preparazione in vista del 2020. Per il Campione d’Europa sarà una stagione speciale, segnata dal cambio di squadra e dall’appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo dove sarà chiamato a difendere l’oro conquistato nell'omnium a Rio de Janeiro. Dopo due anni di grandi successi in maglia Deceuninck Quickstep il velocista veronese ha accettato la proposta della Cofidis, una ...

Ilenia - scomparsa a Barcellona da Una settimana. La famiglia : "Aiutateci a trovarla - aveva preso Una brutta strada" : Giorni di angoscia in una famiglia della Valtellina perché una ragazza, a Barcellona, in Spagna da un paio d’anni, da una settimana non dà più notizie di sé. Non risponde al cellulare e i suoi amici non sanno dire ai familiari dove si trovi. I genitori di Ilenia Cucchi, 22 anni, di Talamona (Sondrio) di cui si sono perse le tracce, preoccupati per il prolungato silenzio, hanno informato le autorità locali ...

In anticipo di Una settimana il Black Friday 2019 per Huawei P30 Lite : prezzo top su Amazon : Ci sono novità davvero interessanti da prendere in considerazione in queste ore per gli utenti che stanno pensando di acquistare un Huawei P30 Lite. In vista del Black Friday 2019 in programma tra una settimana, infatti, possiamo analizzare più da vicino una proposta che potrebbe fare la differenza per il pubblico che sta monitorando lo smartphone Android. A quanto pare, infatti, Amazon vuole anticipare la concorrenza con alcuni dispositivi, ...

Una settimana non di più a Ragusa : "Una settimana, non di più" del francese Clément Michel al teatro Donnafugata di Ragusa dal 12 dicembre

BMW X1 - Una settimana con la xDrive20d [Day 4] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la BMW X1 nella versione xDrive20d, quindi dotata di trazione integrale e spinta dal 2.0 litri turbodiesel da 190 CV della Casa. Parliamo di una Suv di dimensioni medie, lunga 4,45 metri, larga 1,82 e alta 1,60, recentemente aggiornata con un restyling che ha introdotto lievi ritocchi al design, un impianto infotainment più moderno, nuovi proiettori e gruppi posteriori a Led. Invariata è la ...

BMW X1 - Una settimana con la xDrive20d [Day 3] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la BMW X1 nella versione xDrive20d, quindi dotata di trazione integrale e spinta dal 2.0 litri turbodiesel da 190 CV della Casa. Parliamo di una Suv di dimensioni medie, lunga 4,45 metri, larga 1,82 e alta 1,60, recentemente aggiornata con un restyling che ha introdotto lievi ritocchi al design, un impianto infotainment più moderno, nuovi proiettori e gruppi posteriori a Led. Invariata è la ...

Biella - il comune dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio. Una settimana fa l’aveva negata a Liliana Segre : La città di Biella ha dato la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio una settimana dopo averla rifiutata a Liliana Segre. La decisione è stata presa con l’approvazione di una delibera di giunta. L’attore e showman si unisce a una cerchia ristretta di personalità del territorio che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti, come lo stilista Nino Cerruti e l’artista Michelangelo Pistoletto. “Si conferisce a Ezio Greggio – è il ...

Peste bubbonica in Cina - terzo caso di peste in Una settimana : scatta la quarantena : In appena una settima sono stati diagnosticati tre casi di peste nel Paese asiatico. L'ultimo episodio riguarda un uomo di 55 anni a cui è stata diagnosticata la peste bubbonica. Per le autorità sanitarie non ci sarebbero collegamenti con gli altri due pazienti a cui era stata diagnosticata la ben più grave peste polmonare.Continua a leggere

Peste bubbonica dalla Cina - terzo caso in Una settimana : 28 persone messe in quarantena : Peste bubbonica, ora è allarme: ad un uomo di 55 anni è stata diagnosticata la Peste dopo aver ucciso e mangiato un coniglio selvatico, e il suo caso è il terzo nel Paese in una...

BMW X1 - Una settimana con la xDrive20d [Day 2] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la BMW X1 nella versione xDrive20d, quindi dotata di trazione integrale e spinta dal 2.0 litri turbodiesel da 190 CV della Casa. Parliamo di una Suv di dimensioni medie, lunga 4,45 metri, larga 1,82 e alta 1,60, recentemente aggiornata con un restyling che ha introdotto lievi ritocchi al design, un impianto infotainment più moderno, nuovi proiettori e gruppi posteriori a Led. Invariata è la ...