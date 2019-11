“Una persona ferita” Maria De Filippi a cuore aperto lascia senza fiato Non si era mai

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 22 novembre 2019) Adriano Celentano, il suo programma Adrian non convince il pubblico né la critica. MaDe, che ha affiancato Celentano nello show, in un’intervista rita a Il Fatto quotidiano, ha detto la sua sul fenomeno Celentano che, dal ritorno in tv, ha generato solo polemiche. “Non lo conoscevo, quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione – ha dettoDe– Ho visto un uomo importante, ho cercato in tutti modi di far vedere quello che sentivo per lui. Ho visto unaferita per quello che è stato scritto. Diventi un ‘mito’ per il pubblico ma un mito è anche fragile. Dietro c’è unache può avere anche momenti di difficoltà”. Il programma di Celentano era iniziato a gennaio 2019 ma poi, a causa di problemi di salute del “molleggiato”, era stato interrotto. Poi il programma è ripreso a novembre.Deè intervenuta ...

