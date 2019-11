Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 17 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno accogliendo la richiesta della procura diil tribunale dei ministri archiviato l’indagine tu da allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini per abuso d’ufficio rifiuto di atti d’ufficio per la vicenda della Alan kurdi del NG sia in nell’aprile scorso archiviate anche la posizione del prefetto piantedosi capo gabinetto del Viminale dopo il no di Matteo Salvini allo sbarco dei migranti la nave raggiunse il 13 aprile Malta emigranti furono distribuiti tra Germania Francia Lussemburgo il Portogallo il leader della Lega afferma una buona notizia ogni tanto bloccare gli sbarchi non è arrivato ora che faranno le altre procure proseguono intanto gli arrivi di migranti 37 Lampedusa 31 a Crotone 44al largo di Leuca Napoli del MoVimento 5 Stelle ...

