Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli ispezione il siderurgico assorbita delegata dalla procura dei Carabinieri del Noè di Roma della nucleo sicurezza sul lavoro Comando Provinciale nell’ambito delle indagini avviate dopo le foto dei commissari lunedì c’era stata un’espressione della finanza negli uffici con sequestro di documenti supporti informatici e cellulare l’ispezione dei Carabinieri programmata dal Procuratore ...

Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo Bentrovati è in corso nello stabilimento siderurgico alzarmi gialle di Taranto una ispezione delegata dalla procura dei Carabinieri del Noè di Roma del nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del comando provinciale nell’ambito delle indagini avviate dopo le foto dei commissari del Ilva Inas le verifiche riguardano le operazioni di bonifica nello ...

Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il pontefice Papa Francesco in Thailandia dove ha visitato il santuario del beato Nicolas bunker Il primo martire del paese parlando ai Vescovi ha detto Siamo stati scelti come servitori non come padroni o signori dobbiamo affiancare coloro che serviamo ascoltandoli e valorizzando sempre le loro E se ti l’apostolica queste le sue parole ...

Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questo oggi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e dartelo romital sull’ex Ilva il governo prepara un decreto per Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi il premier Giuseppe Conte assicurato che si inizierà a trattare Se l’azienda annuncerà la sospensione della ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Xi "Vogliamo un accordo commerciale con gli Usa" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Xi Jinping ha aggiornato da Pechino la situazione circa la guerra commerciale in corso con gli Usa, 22 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla stazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo prepara un decreto per il Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi dopo un’informativa delle Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri alla vigilia dell’incontro con arcelormittal sul Silva durante il quale il premier ha assicurato si inizierà a trattare Se l’azienda annuncerà ...

Pensioni Ultime Notizie : abolizione Quota 100 - Buffagni “non capisco Renzi” : Pensioni ultime notizie: abolizione Quota 100, Buffagni “non capisco Renzi” Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, si scaglia duramente l’abolizione immediata, o comunque un impianto strutturale di modifiche, di Quota 100. Sul tema ha parlato il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni: il deputato M5S, ospite alla trasmissione Tagadà su La7, ha affermato di non capire le intenzioni di Renzi, perché qualora Quota 100 venisse ...

Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo prepara un decreto per Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi dopo un’informativa di Conte alla vigilia dell’incontro sulla Silva durante il quale assicurato contro si inizierà a trattare Se l’azienda domani annuncerà la sospensione della procedura di revoca del contratto sulla ex ...

Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo prepara un decreto per Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi dopo un’informativa di Conte alla vigilia dell’incontro con arcelormittal su ex Ilva che si terrà quest’oggi intanto per quanto riguarda il decreto fiscale quest’oggi sarà oggetto di una ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : terremoto in Laos - magnitudo 6.1 - 22 novembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 22 novembre 2019: sisma di magnitudo 6.1 in Laos. Dramma Barcellona Pozzo di Gotto: strage colposa.

Serie A - le Ultime da campi : la situazione di Cristiano Ronaldo - brutte notizie per il Napoli : Le squadre del campionato di Serie A si preparano a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali, si preannuncia un turno scoppiettante, ecco tutte le notizie che riguardano i club del massimo campionato italiano. BOLOGNA – , Sinisa Mihajlovic, si è presentato oggi al Centro Tecnico N.Galli di Casteldebole per seguire l’allenamento della squadra. La squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Seduta ...

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura populisti lo avete capito la festa è finita si apre Così il manifesto un benvenuto in mare aperto che le sardine in movimento nato da quattro ragazzi di Bologna Giulia Andrea Mattia Lanciano dalla pagina Facebook ufficiale con cui puntano a coordinare e promuovere tutti gli altri 20 e flash mob sul territorio nazionale Noi siamo le sardine ...

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno scade il termine per la presentazione di offerte per salvare Alitalia vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte arcelormittal sull’emergenza dell’ ex Ilva sono i due i termini al centro di una cena alla quale tra poco parteciperanno il Presidente del Consiglio dei Ministri dopo il ...

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 21 novembre in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione economia in primo piano in Italia si comincia a vedere una luce del bene così lo ha detto la capa economista dell’ocse alla presentazione delle Canonica blocca la crescita del PIL italiano dovrebbe riprendere molto gradualmente allo 0,4% Nel 2020 e allo 0,5% nel 2021 controllo 0,2% del 2019 in realtà di ...