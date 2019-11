Tutti i tradimenti della Royal Family

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Francesca Rossi Dal ritiro dalla vita pubblica del duca di York alle relazioni extraconiugali del principe consorte Filippo, fino ai segreti delle alcove reali nel mondo, spesso la storia delle monarchie è stata attraversata da scandali in cui la passione si mescola al potere in modo quasi inscindibile Secoli fa era impensabile, per un re o per un erede al trono (maschi, s’intende), non avere delle amanti e delle favorite. Pensiamo, per esempio, al nostrano Papa Borgia (e parliamo di un pontefice, benché monarca), o a Luigi XIV. In alcuni casi le relazioni extraconiugali potevano suscitare scandali, ma di fatto in genere venivano accettate tanto dal popolo quanto dalle mogli costrette a “portare le corna” con ostentata nonchalance. Erano altri tempi, neppure si rifletteva di temi come l’emancipazionedonna, la parità di diritti (anche il “diritto” di tradire, se così ...

