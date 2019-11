Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Stasera morirò. Catherine la diva Deneuve è in scena. In una casa/museo/memoria di Verderonne, paesino a Nord di Parigi,si risveglia all’improvviso nel lettone della sua casa di campagna dopo aver sognato che sarà il suo ultimo giorno di vita. Capelli bianchi, sigaretta tra le dita, si dice di lei che sono dieci anni che non esce di casa.vuole svuotare la bella magione zeppa e straripante di giocattoli, soprammobili, ninnoli, per poi vendere tutto esponendo la mercanzia in giardino. Un’azione reale che comporta una reazione immaginaria: il disvelarsi nello stesso spazio di diversi tragici episodi del passato che hanno visto morire suo figlio e suo marito. Diretto da Julie Bertucelli (Da quanto Otar è partito e il bellissimo L’albero),diè uno di quei kammerspiel all’apparenza frivoli e leziosi, intrisi di un’infinita signorilità da cinema francese ...

CremoniniCesare : Nel nostro cervello il passato e il futuro (i ricordi e l’immaginazione) si attivano sempre insieme. Se non possiam… - carmelitadurso : Questa mattina volevo darvi il buongiorno così, con una foto sbucata fuori dal mio cassetto dei ricordi ?????? Vi aspe… - TutteLeNotizie : Tutti i ricordi di Claire, la sconvolgente potenza espressiva di un film con l’ancora… -