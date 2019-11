Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – Altro pusher dia Roma dai Carabinieri al Pigneto nel giro di poche ore. Dopo l’arresto di ieri, in via del Pigneto, un altro cittadino senegalese, di 26 anni, e’ stato sorpreso a spacciare in via Aquila angolo piazza del Pigneto. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, in borghese, lo hanno sorpreso mentre cedeva 1,6 grammi diad uno studente universitario della provincia di Salerno, in cambio di 20 euro. L’acquirente e’ stato bloccato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe mentre il pusher dopo un tentativo di fuga, andando a sbattereun’in transito, e’ stato bloccato e. Nelle sue tasche, lo spacciatore aveva ulteriori 7,6 grammi della stessa sostanza stupefacente. Prima di essere condotto in camera di sicurezza, in attesa del rito ...

romadailynews : Trovato a cedere dosi di marijuana, fugge e finisce contro auto: arrestato: Roma – Altro… - gattamaurizio : @KasperCarlo_bis @Capezzone nessuno dice che... Cucchi, con precedenti per spaccio di droga, viene fermato dai cara… -