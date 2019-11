Traffico Roma del 22-11-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 19 : 30 : ANCORA SOSTENUTO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PRESSOCHÉ INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. SEMPRE IN INTERNA ALTRE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA. SUL ...

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 14 : 30 : CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, PER LAVORI IN CORSO. SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO IL RACCORDO ANULARE. CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA CASTELLANA GROTTE E VIA DI TORRENOVA VERSO VIA CASILINA. CODE SU VIA TUSCOLANA PER INCIDENTE TRA VIA UMBERTIDE E VIALE FURIO CAMILLO VERSO SAN GIOVANNI. Traffico INCOLONNATO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA ...

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 12 : 30 : CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, PER LAVORI IN CORSO. SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO IL RACCORDO ANULARE. ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI SU VIA CRESCENZIO ALTEZZA VIA DI VIA PROPERZIO. Traffico INCOLONNATO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA TRIONFALE E VIA DEL FORTE BRASCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico AL MOMENTO RISULTA REGOLARE ...

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 10 : 30 : Traffico ANCORA INTENSO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO. SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E VIA DI ACQUAFREDDA. ALTRO INCIDENTE SU VIA UGO OJETTI TRA VIA DI CASAL BOCCONE E VIA RENATO FUCINI. CODE ...

