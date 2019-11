Traffico Roma del 22-11-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 11 : 30 : CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, PER LAVORI IN CORSO. SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO IL RACCORDO ANULARE. ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI SU VIA CRESCENZIO ALTEZZA VIA DI VIA PROPERZIO. Traffico INCOLONNATO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA TRIONFALE E VIA DEL FORTE BRASCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico AL MOMENTO RISULTA REGOLARE ...

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 10 : 30 : Traffico ANCORA INTENSO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO. SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E VIA DI ACQUAFREDDA. ALTRO INCIDENTE SU VIA UGO OJETTI TRA VIA DI CASAL BOCCONE E VIA RENATO FUCINI. CODE ...

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E ...

Traffico Roma del 22-11-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ...

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CHIUSA NEL PRIMO POMERIGGIO PER UN GRAVE INCIDENTE, SI VIAGGIA ANCORA IN CODA SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI, TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER CHI CERCA DI ENTRARE IN CITTÀ, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR CERVARA, VERSO LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. ANCORA CODE PER L’INCIDENTE DI OGGI POMERIGGIO SULLA A1 Roma-NAPOLI, TRA IL BIVIO A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 17 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA A1 Roma-NAPOLI, SI VIAGGIA IN CODA PER IL GRAVE INCIDENTE DEL PRIMO POMERIGGIO, TRA GUIDONIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; PRUDENZA ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO L’USCITA DI VIA OSTIENSE; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E ...