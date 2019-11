Titoli e aperture | l' analisi del post-voto M5S spiegata dai quotidiani

Fonte : agi

(Di venerdì 22 novembre 2019) Luigi Di Maio è stato sconfessato daldella base M5S sulla piattaforma Rousseau. L'esito è che ora il Movimento 5 Stelle si presenterà da solo alle prossime regionali del 26 febbraio, sia in Emilia-Romagna sia in Calabria. Gli iscritti hanno votato contro le indicazioni del leader. "M5S è la terza via. E' una alternativa alle due forze politiche tradizionali della destra e della sinistra" ha commentato il ministro degli Esteri, che però ammette: "Siamo in un momento di difficoltà". "Favore a Salvini", avverte il candidato del Pd alle elezioni in Emilia, Stefano Bonaccini, in un'intervista al Corriere della Sera. "I militanti del Movimento Cinque Stelle hanno sfiduciato Di Maio e Grillo, e con loro il governo contro natura col Pd" commenta il leader leghista Matteo Salvini. CORRIERE DELLA SERA I 5Stelle da soli in Emilia La base vota contro le indicazioni dei vertici. ...

