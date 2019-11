TIM | con questa offerta | vi darà la giusta scusa per acquistare un nuovo Samsung Galaxy

Conte cambia strategia - ora l’emergenza infortunati è “uno sTIMolo” : Ora l’emergenza è “uno stimolo”. Dopo il drammone portato avanti per settimane, Antonio Conte torna dopo la sosta “con la stessa emergenza che avevamo lasciato”, ma ora si cambia strategia comunicativa: lamentarsi degli infortuni e della rosa corta sì, ma senza esagerare con le lacrime. Gennaio è vicino, e il mercato dell’Inter si sta animando. “Non ci sono novità sui recuperi, rimangono indisponibili ...

You 2 - le prime immagini dalla seconda stagione : lo stalker Joe punta una nuova vitTIMa - Love Quinn : You 2 arriva su Netflix il 26 dicembre, a un anno esatto dal debutto della prima stagione, e le prime immagini promozionali dei nuovi episodi mostrano il protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley) sempre più inquietante nella sua costante attività di stalking rivolta a giovani donne che sostiene di amare. Dopo l'annuncio del debutto di You 2 su Netflix a Santo Stefano, nello stesso giorno che un anno fa vide arrivare la serie nel catalogo di ...

Laura Pausini a Sanremo 2020 come conduttrice : l’ulTIMo gossip : Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo 2020 con Amadeus? Ultime news e indiscrezioni Continuano a trapelare indiscrezioni e pettegolezzi sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Che, com’è noto, sarà diretto e condotto per la prima volta da Amadeus. Stando a quello che si legge sul settimanale Vero, nel numero in edicola da venerdì […] L'articolo Laura Pausini a Sanremo 2020 come conduttrice: l’ultimo gossip ...

Ifo Roma : setTIMana controlli test Hiv - Sifilide e Epatite C : Roma – Dal 25 al 29 novembre il Centro Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) e l’Unita’ HIV/AIDS dell’Istituto San Gallicano di Roma offriranno a tutti i pazienti controlli gratuiti per le principali infezioni sessualmente trasmissibili basate su test a lettura rapida. L’iniziativa rappresenta un’opportunita’ per celebrare il 1 dicembre 2019, la Giornata Mondiale dell’AIDS e si inserisce tra le ...

Gazzetta : sulla lettera minatoria per Conte c’è il TIMbro postale di Firenze : Si aggiunge un ulteriore tassello alla questione della lettera anonima recapitata agli uffici dell’Inter Contenente minacce ad Antonio Conte. Ieri erano emersi alcuni dettagli sul tono usato dall’ignoto estensore della missiva. Sul Contenuto (comprese le minacce anche al preparatore Atletico Antonio Pintus) e sulle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Oggi si scopre che il timbro postale sulla busta è di Firenze. Ciò non significa, ...

Bce - Lagarde : “Continueremo politica accomodante. Ma servono invesTIMenti”. E cita San Francesco : “Fare l’impossibile” : Christine Lagarde, da tre settimane al vertice della Banca centrale europea, conferma che l’Eurotower proseguirà la politica monetaria accomodante inaugurata da Mario Draghi. Ma ribadisce, come aveva fatto Draghi, che “potrebbe raggiungere i suoi obiettivi più rapidamente e con meno effetti collaterali se altre politiche sostenessero la crescita al suo fianco”. Insomma: i governi devono dare una mano. “Un elemento ...

SetTIMana bianca - le località sciistiche più economiche dell'inverno 2019 : Calendario, meteo, luminarie natalizie e temperature in picchiata ci ricordano che sì, l'inverno sta davvero arrivando. È tempo, dunque, di iniziare a pianificare la nostra meritatissima Settimana bianca, vera e propria delizia stagionale da vivere con famiglia e amici zompettando tra neve, saune e tavolate di un qualche chalet di montagna imbandite con ogni tipo di prelibatezza. Già, ma quali sono le destinazioni ideali per ...

Criminal Minds 14 verso il finale di stagione su Rai2 con le nozze di Rossi - gli ulTIMi episodi il 22 e 29 novembre : Sta per giungere al termine la programmazione di Criminal Minds 14 su Rai2: il 22 e 29 novembre, in seconda serata a partire dalle 22:55 dopo NCIS - Los Angeles, vanno in onda gli ultimi due episodi della quattordicesima stagione del procedural della CBS, dedicato alla squadra di analisti comportamentali dell'FBI che delinea i profili di soggetti ignoti (perlopiù assassini, spesso seriali) per dare loro la caccia prima che uccidano ...

My StoryTIMe - la favola da raccontare ai bimbi quando i genitori sono lontani. L’aiutino di Google Assistant : My Storytime è un nuovo servizio dell’interfaccia vocale Google Assistant che consente la registrazione di favole raccontate direttamente dai genitori. In pratica collegandosi sul sito omonimo – purtroppo le istruzioni sono ancora solo in inglese – e disponendo di un account Google è possibile avviare una procedura che passo-dopo-passo conduce alla creazione di un contenuto audio che i propri figli potranno richiamate tramite i dispositivi smart ...

Black Friday 2019 : gli sconti iniziano con una setTIMana di anticipo! : Aggiornamento 22 novembre: Quest'anno Amazon ci ha fatto una bella sorpresa, iniziando una settimana prima del Black Friday a far uscire una valanga di offertone su tantissimi videogiochi e non solo!Ogni anno durante il Black Friday temete di perdervi qualche incredibile offerta? Quest'anno non dovete preoccuparvi: Eurogamer vi aiuterà a non impazzire tra i migliori sconti di gaming e tecnologia.Vi basterà seguire questo articolo che verrà ...

Per decarbonizzare l’economia fermiamo l'enorme flusso di invesTIMenti in fossili : Mentre cresce l’allarme per gli impatti della crisi climatica, le emissioni di gas serra che l’hanno generata e che la rendono sempre più grave, continuano ad aumentare. I numeri sono impressionanti.Secondo il Rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (WEO, 2019), appena pubblicato, i consumi mondiali di energia sono cresciuti da 10 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2010, a 14,3 miliardi ...

ULTIME NOTIZIE/ UlTIM'ora oggi - Xi "Vogliamo un accordo commerciale con gli Usa" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Xi Jinping ha aggiornato da Pechino la situazione circa la guerra commerciale in corso con gli Usa, 22 novembre 2019,

Gli sconti di oggi per la setTIMana del Black Friday di Amazon : Tra le offerte più vantaggiose ci sono diverse aspirapolveri, vari modelli di Timberland e una bilancia intelligente

UlTIMi sondaggi politico elettorali - sconfessato Di Maio - il M5S corre da solo - l’Emilia a un passo dalla svolta a destra - la Lega esulta - il Pd no : Un Luigi Di Maio scuro in volto ha dovuto ammettere che è stato sconfessato dalla piattaforma Rousseau. Il 70% degli elettori grillini hanno scelto di correre per le regionali in Emilia Romagna e in Calabria da soli. Entro due settimane saranno scelti i nomi dei candidati alla presidenza sia della Regione Emilia Romagna che della Calabria. La notizia arrivata nella serata di ieri è stata una vera “mazzata” per il Pd. In Calabria il ...