Terremoto Irpinia | 39 anni dopo “c’è ancora molto da fare per ridurre l’elevato rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) “A 39daldell’che il 23 novembre del 1980 segnò in maniera indelebile i territori di Campania e Basilicata, causando quasi 3.000 morti e determinando una spesa complessiva di circa 26 miliardi di euro, sebbene sia stato fatto tanto c’èdapersismico in Italia”. Queste le parole di Lorenzo Benedetto, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi ricordando il violento sisma di magnitudo 6.9 che sconvolse le due regioni. “I successivi eventi sismici, – prosegue – accaduti in Sicilia, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo ed Emilia Romagna, fino a quelli più recenti dell’Italia Centrale e di Ischia, ci indicano che il tema della prevenzione non può essere più rimandato e pertanto dovrebbe essere costantemente al centro dell’agenda politica del Paese. I dati generali indicano che il 46% dell’intero territorio ...

anteprima24 : ** #Campagna, 39 anni fa il sisma dell’#Irpinia. L'ingegnere Tartaglia: “Incapacità nella prevenzione” **… - giovanni1000033 : Mi piacerebbe molto venire a trovarla ... ... ma sono un po impegnato a soffiare le candeline di una Torta di Compl… - ruvesi_it : CORREVA L’ANNO 1980: IL TERREMOTO DELL’IRPINIA E LA SOLIDARIETA’ DEL POPOLO RUVESE -