Tecnica tutta italiana evita trapianto di cornea in cheratocono | Leonardo Mastropasqua

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ilè una malattia che colpisce soprattutto in età adolescenziale e diventa nella sua progressione altamente invalidante con un astigmatismo sempre più elevato e una seria compromissione della vista. Grazie all’innovativa procedura messa a punto da, Direttore del Centro Nazionale di Alta Tecnologia dell’Università G.D’Annunzio di Pescara, non sarà più necessario effettuare undiper intervenire sulla malattia.è stato premiato oggi a Roma in occasione del Congresso della Società OftalmologicaSoi. Il riconoscimento arriva dopo l’Academy Award assegnatogli nel 2017 dagli Stati Uniti e il premio ottenuto dall’europea Esaso l’anno seguente. “Lache ho messo a punto – spiega ad Askanews – si chiama Slak, acronimo di Stromal Lenticule Addition Keratoplasty: si ...

