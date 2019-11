Taylor Mega smentisce il flirt con Erica Piamonte | “Sono single!”

Taylor Mega vuole riconquistare il suo ex fidanzato? : Nell'ultimo periodo, la bellissima Taylor Mega sta vivendo un periodo di grande visibilità e la sua vita pubblica e privata è sempre sotto le luci dei riflettori. A rimanere più in ombra, invece, sono gli ultimissimi sviluppi della sua vita sentimentale: la bionda influencer, al momento, è single, ma cosa bolle in pentola? Dopo il "triangolo" insieme a Giorgia Caldarulo e all'ex gieffina Erica Piamonte, a fornirci gli ultimi dettagli sulla ...

Taylor Mega fa la sexy bomber : guarda come palleggia in bikini : bikini leopardato e curve da 10 e lode in bella mostra, Taylor Mega in versione sexy bomber lascia i fan a bocca aperta mentre si cimenta con il palleggio. Il video che pubblica su Instagram è ad alto tasso di sensualità: mentre gioca con la palla mostra gli addominali scolpiti e il lato B perfetto. Stoppa il pallone di petto, tira, e fa goal… nel cuore dei follower.

Taylor Mega 'guardavo Fernanda Lessa'/ 'Sono contraria all'alcol - non fate ca*zate' : Taylor Mega su Instagram ha voluto precisare la sua posizione sull'alcol: 'fa ingrassare, ti corrode il fegato, fa venire i brufoli'

Taylor Mega e Erica Piamonte stanno insieme? “Siamo tornate…” : Erica Piamonte, Taylor Mega fa chiarezza: “Siamo tornate ad essere amiche!” Taylor Mega ha compiuto da poco gli anni. E per celebrare questo giorno così importante della sua vita ha fatto un Mega party, invitando molta gente dello spettacolo, tra i quali anche una vecchia conoscenza dell’ultima edizione del Grande Fratello: Erica Piamonte, con la quale ha sempre avuto un feeling particolare. Per tale ragione il giornalista del ...

Taylor Mega a Live : ‘Non ero ubriaca - ero brilla’ : Drink in mano e sorriso compiaciuto di chi sa di aver fatto una marachella, Taylor Mega è ospite di Live – non è la d’Urso nella puntata in onda lunedì 18 novembre su Canale 5 per spiegare quanto accaduto la scorsa settimana. Il collegamento ‘alcolico’ In collegamento da Sharm El Sheik infatti l’influencer era apparsa piuttosto confusa e più che parlare biascicava in maniera incomprensibile. Barbara d’Urso ...

Momento hot a Live non è la d'Urso - tra spogliarelliste - pornostar e lo Spritz di Taylor Mega : Arriva il Momento “hot” a “Live Non è la d’Urso” quello che parte a mezzanotte e finisce a notte fonda, dove per gli amanti delle emozioni forti e anche un po’ strampalate, ce n’è davvero per tutti i gusti. Questa sera c’è proprio il gran pienone, e gli argomenti trattati sono davvero molti. Si parte da una domanda: è giusto per una donna spogliarsi? A dare la risposta ci sono ben tre ospiti, la prima Milly D’Abbraccio, pornostar pentita che ...

Live Non è la D'Urso - Taylor Mega era ubriaca? "Il giorno dopo mi hanno fatto una flebo perché stavo male" : "Con la vodka di prima non posso abbassare la gradazione alcolica... quante me ne sono fatte? Due!" Queste le prime parole di Taylor Mega all'ingresso in studio di Live Non è la D'Urso, quando Barbara D'Urso le ha fatto trovare uno spritz sulla poltrona.prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Taylor Mega era ubriaca? "Il giorno dopo mi hanno fatto una flebo perché stavo male" pubblicato su Gossipblog.it 19 novembre 2019 00:35.

Taylor Mega commenta il fuorionda : “Ero ubriaca per colpa della vodka egiziana - è veleno!” : Dopo il fuorionda mostrato da “Striscia la Notizia”, in cui la si vede Taylor Mega ubriaca durante il collegamento con “Live – Non è la d’Urso”, l’influencer è intervenuta via social per puntualizzare cosa sia successo quella sera: “Certo che avevo bevuto. Non avevo mangiato nulla tutto il giorno e avevo lavorato sotto al sole. La vodka egiziana fa schifo, è veleno per topi”. La ...