Stupro a Londra | condanna a 7 anni per il giovane della «Napoli bene»

Londra - sette anni e mezzo di carcere ai due italiani condannati per lo Stupro di una 23enne : Dovranno fare sette anni e mezzo di carcere ciascuno. Un mese dopo la condanna per lo stupro di una ragazza 23enne avvenuto il 26 febbraio 2017 in una discoteca di Soho, a Londra, il giudice della Isleworth Crown Court ha reso nota la durata del periodo di detenzione – come avviene nel Common Law anglosassone – per i due giovani italiani Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo. Secondo l’accusa, i due ragazzi – che oggi hanno 25 ...

Irlanda del Nord - Londra legalizza le nozze gay e liberalizza l’aborto : prima era vietato in caso di incesto e Stupro : Giornata storica per l’Irlanda del Nord che ha legalizzato il matrimonio tra omosessuali e liberalizzato l’aborto. L’ufficializzazione è arrivata a mezzanotte di lunedì 21 ottobre quando è scaduto il termine per i legislatori locali per sollevare obiezioni ai cambiamenti proposti da Londra: i parlamentari britannici avevano già approvato a luglio la depenalizzazione dell’aborto e la creazione di un accesso legale ai servizi di ...

