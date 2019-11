“Star Wars | l’Ascesa di Skywalker” | uno speciale Boeing 737 per celebrare l’ultimo film

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Perl’uscita nelle sale a dicembre deldi, annunciato comedella saga, la compagnia aerea United Airlines ha lanciato unoaereo a tema Star. L’aereo ha compiuto il suo primo volo all’inizio di novembre, da Houston a Orlando, in Florida. Nonostante non sia in grado di viaggiare alla velocità della luce, ha davvero il suo perché e sarà in grado di farvi sentire come in una scena del. Ecco come si presenta all’interno e all’esterno (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). La livrea del737-800 a tema galattico rivela il potere del Lato Oscuro da una parte e quello del Lato Chiaro dall’altra. L’esterno dell’aereo è pieno di fantastici dettagli sul. La battaglia tra bene e male si svolge anche all’interno dell’aereo. Su un lato del corridoio, infatti, sui sedili si trova ...

paoloigna1 : DAGOGAMES BY FEDERICO ERCOLE - ARRIVA ''STAR WARS JEDI FALLEN ORDER''PER PS4, XBOX ONE E PC - OfferteToste : ?? #Personal Computer ??#Star Wars Chiavetta USB 16 GB R2D2 - Memoria Flash Drive 2.0 Originale Disney, Tribe FD00750… - StarWarsAdd_Ita : Auguri a Alden Ehrenreich (il giovane Han in Solo: a Star Wars Story) che oggi compie 30 anni!… -