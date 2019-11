Sondaggi elettorali Tp | per il 72 | 7% degli italiani il M5S non è in grado di governare

Sondaggi elettorali nazionali - sprofonda il M5S - sale il Pd - la Lega tiene - male Italia Viva : Il Movimento 5 Stelle sta vivendo forse uno dei momenti più bui della sua storia. I Sondaggi per i grillini sia a livello nazionale che a livello locale continuano a scendere impietosamente. L’ultimo Sondaggio reso pubblico ad Agorà su Rai tre da Fabrizio Masia vede il Movimento 5 stelle al 16,1%. Sembrano lontani i tempi in cui il movimento era dato a percentuali pazzesche e sembra soprattutto molto lontano il 4 marzo del 2018, data ...

Sondaggi elettorali EMG - il PD torna al 20% - in calo Italia Viva e Lega : Sondaggi elettorali EMG, il PD torna al 20%, in calo Italia Viva e Lega Piccole buone notizie per il PD dagli ultimi Sondaggi elettorali di EMG per Agorà questa settimana. Secondo l’istituto di Masia è visto in crescita di mezzo punto, e arriverebbe al 20%, soglia al di sotto della quale era sceso un po’ in tutti i Sondaggi. C’è un aumento anche di altre forze di sinistra e progressiste. Sarà l’effetto sardine? ...

Sondaggi elettorali Noto : il M5S corre - partita incerta in Emilia Romagna : Sondaggi elettorali Noto: il M5S corre, partita incerta in Emilia Romagna Ieri gli iscritti alla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle hanno detto no alla pausa elettorale in Emilia Romagna e Calabria, sconfessando in questo modo la linea dei vertici che spingevano per una desistenza non ostile al al Pd. Adesso le possibilità di una riconferma del centrosinistra in uno dei fortini rossi per eccellenza si riducono. Basta leggere i dati ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - sconfessato Di Maio - il M5S corre da solo - l’Emilia a un passo dalla svolta a destra - la Lega esulta - il Pd no : Un Luigi Di Maio scuro in volto ha dovuto ammettere che è stato sconfessato dalla piattaforma Rousseau. Il 70% degli elettori grillini hanno scelto di correre per le regionali in Emilia Romagna e in Calabria da soli. Entro due settimane saranno scelti i nomi dei candidati alla presidenza sia della Regione Emilia Romagna che della Calabria. La notizia arrivata nella serata di ieri è stata una vera “mazzata” per il Pd. In Calabria il ...

Sondaggi elettorali Emilia Romagna - Bonaccini avanti ma M5s mette a rischio vittoria candidato Pd : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso che i pentastellati dovranno partecipare alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e, stando alle parole di Luigi Di Maio, lo faranno con un loro candidato presidente. Un Sondaggio realizzato dall'istituto Noto per Porta a Porta evidenzia che questa decisione potrebbe mettere in discussione l'affermazione del candidato del Pd, Stefano Bonaccini.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà al fotofinish in leggerissimo vantaggio il centrodestra - ma il preferito è Bonaccini : Una situazione paradossale quella che si sta per verificare in Emilia Romagna. La regione da sempre governata dalla sinistra italiana si appresta a andare al voto il prossimo 26 gennaio. Le votazioni regionali in Emilia saranno importantissime anche ai fini del proseguo o meno dell’alleanza giallorossa. Secondo gli Ultimi sondaggi le sorti di Stefano Bonaccini, governatore uscente del Pd, si decideranno al fotofinish. Gli elettori ...

Sondaggi elettorali Campania : centrodestra avanti di 10 punti : Sondaggi elettorali Campania: centrodestra avanti di 10 punti Anche per la Campania si avvicina il tempo delle elezioni Regionali. Dopo quelle umbre – che hanno visto una storica vittoria della coalizione di centrodestra -, toccherà a Calabria ed Emilia-Romagna (a fine gennaio del 2020). Dopo uno stop di alcuni mesi, si tornerà alle urne in alcune Regioni d’Italia, con buona probabilità, tra fine maggio e inizio giugno. Un ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - è caccia agli indecisi - il Pd supera la Lega ma sale Fratelli d’Italia - male M5S : Un momento di grande debacle quello del M5S. I grillini stanno vivendo un periodo di grossa mutazione, per tanta gente che gli ha sostenuti il Movimento è diventato un partito con alcuni pro e molti contro. Il M5S non ha ancora deciso se in Emilia presenterà un proprio candidato e una propria lista. La base, anche a rischio, di una debacle vuole correre da sola ma Luigi Di Maio è ancora molto indeciso. La regione più rossa d’Italia ...

Sondaggi elettorali Winpoll : Emilia Romagna - M5S ago della bilancia : Sondaggi elettorali Winpoll: Emilia Romagna, M5S ago della bilancia La partita elettorale che si giocherà il 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna è più che mai aperta. Lo si evince leggendo i dati degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Winpoll per Il Sole 24 Ore. Il governatore Emiliano Stefano Bonaccini che corre per il bis, raccoglie la fiducia dell’80% dei suoi cittadini mentre l’operato della sua amministrazione viene ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - la svolta del M5S si a alleanza con il Pd ma veto a Bonaccini - intanto il centrodestra sale ancora : In vantaggio secondo i sondaggi è attualmente il governatore del pd Bonaccini ma i dissidi interni nei dem e l’indecisione del M5S potrebbero nuocere non poco la sua cavalcata verso la riconferma alla guida dell’Emilia Romagna. Il governatore si è sempre detto pronto a un’alleanza con il M5S perché convinto anche dai sondaggi che un eventuale appoggio anche esterno dei grillini significherebbe la vittoria della coalizione del ...

Sondaggi elettorali - riprende quota il Movimento 5 Stelle mentre crolla Italia Viva : Dopo continue settimane di perdite di consensi, inverte la tendenza e recupera uno 0,4% il Movimento Cinque Stelle: i pentastellati questa settimana arrivano al 16,2%. Il partito che perde maggiormente questa settimana, invece, è Italia Viva che si ferma al 5% con un crollo di 0,6 punti percentuali rispetto alle stime di sette giorni fa. Le forze di maggioranza, ad ogni modo, risultano comunque inferiori rispetto alla coalizione di centrodestra, ...

Sondaggi elettorali Swg - brusca frenata per la Lega e per Italia Viva : Sondaggi elettorali Swg, brusca frenata per la Lega e per Italia Viva Settimana non favorevole ai grandi partiti l’ultima, almeno a guardare i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. C’è come un riequilibrio, con un recupero non solo dei partiti minori, ma anche di quelle forze che negli ultimi mesi sono apparse maggiormente in declino, come il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Mentre quelle che erano avanzate di ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 18 novembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 18 novembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Noto-Emg : ecco dove vincono centrodestra e giallo rossi : Sondaggi elettorali Noto-Emg: ecco dove vincono centrodestra e giallo rossi I comuni medio e grandi con più di 60mila abitanti guardano al governo giallo rosso quelli sotto i 60 mila abitanti preferiscono il centrodestra. Questa in sintesi la fotografia scattata dai Sondaggi elettorali condotti da Noto e Emg per ASMEL, l’Associazione nazionale per la Modernizzazione degli Enti Locali che rappresenta oltre 2800 Comuni italiani. Secondo la ...