Sky | per Luperto pronto un rinnovo fino al 2024

Sky – Luperto verso il rinnovo. Pronto il contratto fino al 2024 : SKY – Luperto a un passo dal rinnovo. Il calciatore siglerà un contratto fino al 2024 SKY MERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito da Sky Sport pochi minuti fa, Sebastiano Luperto sarebbe vicino dal rinnovare il contratto con il Napoli. Giuntoli e ADL hanno infatti avanzato una proposta che vedrebbe prolungato il proprio cartellino fino […] Leggi tutto L'articolo SKY – Luperto verso il rinnovo. Pronto il contratto fino al ...

Cast e personaggi di Britannia 2 su Sky Atlantic - dal 22 novembre torna il dramma storico tra miti e profezie : Debuttano il Cast e personaggi di Britannia 2 su Sky Atlantic con l’atteso secondo ciclo di episodi. Sono passati ormai due anni dall’invasione della Britannia ad opera dei Romani. Con l’aiuto di Amena, regina dei Celti, il generale Aulo sta tentando di romanizzare le tribù locali, procedendo alla soppressione violenta di qualsiasi tentativo di opporsi al processo. Ci sono però dubbi sulle vere intenzioni di Aulo, che sembra avere un piano ...

Sky - Marchetti : “Mertens e Callejon - il Napoli la priorità per entrambi. Questione rinnovi - resta il problema economico…” : Il punto di Marchetti sui rinnovi di Mertens e Callejon Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport Live”, trasmissione in onda su Radio Marte: “Il Napoli ha fatto capire sin da subito che avrebbe attribuito una multa ai calciatori che quindi se lo aspettano e allo stesso modo il club azzurro ha messo in preventivo anche delle conseguenze. Che poi la multa ricada alla vigilia di ...

Probabili formazioni Milan-Napoli : Sky conferma la panchina per Mertens e Callejon : Sky conferma le voci secondo cui Mertens e Callejon si avviano verso la panchina nella sfida di domani a Milano contro i diavoli rossoneri. Per la formazione che dovrà scendere in campo alle 18 infatti Ancelotti, confermata l’indisponibilità di Milik, dovrebbe preferire la coppia d’attacco Insigne-Lozano che lascerebbe di fatto fuori Mertens. Ancora dubbi sulla corsia destra, dove Elmas potrebbe soffiare il posto a Callejon. In ...

“Star Wars : l’Ascesa di Skywalker” - uno speciale Boeing 737 per celebrare l’ultimo film : livrea galattica e stormtrooper a bordo [FOTO] : Per celebrare l’uscita nelle sale a dicembre del film “Star Wars: l’Ascesa di Skywalker”, annunciato come l’ultimo film della saga, la compagnia aerea United Airlines ha lanciato uno speciale aereo a tema Star Wars. L’aereo ha compiuto il suo primo volo all’inizio di novembre, da Houston a Orlando, in Florida. Nonostante non sia in grado di viaggiare alla velocità della luce, ha davvero il suo perché e sarà in grado di farvi sentire come in una ...

Ecco le offerte telefoniche di Sky operatore telefonico - con debutto nel 2020 : Gli ultimi rumor vedono Sky pronta a fare il suo ingresso nel panorama mobile come operatore vero e proprio con tariffe piuttosto aggressive L'articolo Ecco le offerte telefoniche di Sky operatore telefonico, con debutto nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

Sky – Primo incontro fra Raiola e il Milan per Ibrahimovic! : Stando a quanto riporta Sky Sport 24, c’è stato un incontro fra Mino Raiola ed il Milan per Zlatan Ibrahimovic Secondo l’ultim’ora della tv satellitare si sta valutando la fattibilità dell’operazione per il mercato di gennaio. La notizia di stasera è che il Milan ed il campione svedese hanno iniziato a discuterne. Un Primo passo insomma per capire se l’affare può realmente entrare nel vivo. PER LEGGERE TUTTE ...

Sky - Modugno fiducioso sul recupero di Allan : “Farà di tutto per esserci sabato sera con il Milan” : Francesco Modugno, giornalista di SKY Sport, è stato ospite della trasmissione Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal in merito alla presenza di Allan a Milano: “Allan in campo a MIlano? E’ un po’ prematuro sapere se il giocatore farà parte della spedizione per il Milan. Il ...

Sky – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’interesse dei top club per Fabián Ruiz” : SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’interesse dei top club per Fabián Ruiz” Intervenuto pochi minuti fa sulle frequenze di Radio Marte, c’è Luca Marchetti (Sky) a fare un punto sulla situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda il futuro di Fabiàn, sono numerosissime le voci di mercato che vedrebbero il calciatore verso il […] Leggi tutto L'articolo SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale ...

L'ex creative director di Uncharted si unisce a Skydance per lavorare a storie interattive destinate a nuove piattaforme streaming : Amy Hennig, famosa per il suo ruolo di ex creative della serie Uncharted, si unirà a Skydance Media per creare nuove serie interattive per "piattaforme streaming emergenti", ha annunciato la società oggi.Sarà affiancata dal veterano di EA Julian Beak, noto per aver lavorato a Battlefield: Hardline e Need for Speed. Costruiranno un nuovo team di Skydance nella Bay Area di San Francisco. Sia Hennig che Beak avevano già lavorato insieme sul gioco ...

Sky – Ibrahimovic-Napoli - nessuna apertura : questi i motivi… : Ibrahimovic-Napoli, Sky smentisce Sono tanti i rumors su Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo periodo, tra questi anche il suo possibile arrivo al Napoli, colpa di alcune voci di mercato e dell’apertura di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. Gli scenari ...

Sky : Ibra al Napoli - operazione impossibile per costo ed età : Dopo l’annuncio della sua decisione di lasciare la Mls, Ibra è come l’acqua nel deserto, desiderato da molti club italiani. L’attaccante svedese non ha fatto misteri delle sue preferenze tra cui ha inserito il Bologna, per l’amicizia che lo lega a Sinisa, e il Napoli, per la profonda stima che ha nei confronti di Ancelotti. Lo stesso presidente De Laurentiis non aveva negato la possibilità di aprire all’attivo ...

Alessandro Siani in Stasera Felicità - one man show per il Natale di Sky Uno : Era dai tempi dei cabaret tv che Alessandro Siani non si regalava le telecamere e ci pensa Sky a portarlo sul piccolo schermo, questa volta con uno show tutto suo pensato appositamente per la tv. Si tratta di Stasera Felicità, che Sky Uno riserva al periodo natalizio ma che non ha ancora una data di emissione. Per adesso si crea l'attesa, annunciando un one man show che fa da strenna e anche da uscita natalizia per Siani, che ha già offerto ...