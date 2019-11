«Sisters Market» | Belén e Cecilia Rodriguez mettono in vendita i loro abiti per una

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 22 novembre 2019)cila faccia, il cuore e anche gli. È, infatti, l’idea di, un evento benefico, nato in collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), in occasione del quale le due sorelle argentine aprono le porte delguardaroba per unaspeciale. Dal 23 al 25 novembre, presso Rue des Mille POP – UP space in via Borgonuovo 1 a Milano, sarà possibile acquistare capi e accessori selezionati personalmente dalle due showgirl e contribuire a un progetto importante, che riguarda i piccoli pazienti del San Gerardo di Monza. Il ricavato, infatti, sarò devoluto al Centro Maria Letizia Verga, che comprende il Centro di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianto di Midollo Osseo, della Fondazione MBBM/Ospedale San Gerardo di Monza. Una realtà importante, che rappresenta da molti anni un punto di riferimento nazionale per ...

MontiFrancy82 : #SISTERSMARKET : BELEN E CECILIA APRONO I LORO ARMADI PER UNA VENDITA ECCEZIONALE A FAVORE DEI BAMBINI DEL CENTRO M… - MessinaMag : Sisters Market: Belen & Cecilia aprono i loro armadi, per una vendita eccezionale - SMSNEWSOFFICIAL : #SISTERSMARKET : BELEN E CECILIA APRONO I LORO ARMADI PER UNA VENDITA ECCEZIONALE A FAVORE DEI BAMBINI DEL CENTRO M… -