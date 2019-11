Serie A | Milan-Napoli | dubbio Pioli al centro della difesa | ecco chi dovrebbe giocare tra

Fonte : milanworld

(Di venerdì 22 novembre 2019) Dubbi di formazione perin vista di, uno degli anticipi del tredicesimo turno di campionato. Il tecnico emiliano ha potuto sfruttare la sosta dedicata alle nazionali per visionare i giocatori più in forma e per preparare al meglio la sfida di domani (sabato 23/11). Uno dei ballottaggi potrebbe essere in, con Musacchio e Duarte pronti a giocarsi una maglia da titolare. Chi dei due affiancherà capitan Romagnoli? Al momento, il favorito appare il difensore spagnolo, che ha pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori contro Lazio e Juventus. Con ogni probabilità, sarà dunque quella composta da Musacchio e Romagnoli la coppia difensiva che dovrà contrastare le offensivesquadra di Ancelotti, che – al pari dei rossoneri – ha un disperato bisogno di punti per tentare di rimontare posizioni in classifica. L'articoloA, ...

OptaPaolo : 24 - Il 19/11/1995, 24 anni fa, Gianluigi #Buffon effettua il suo debutto in Serie A con la maglia del Parma contro… - acmilan : Da #MilanNapoli a #MilanSassuolo di Serie A femminile, passando per #BresciaMilan di Primavera 2: @MilanTV sarà al… - Gazzetta_it : #CR7: 'Per la #Juve sto giocando da infortunato. Il cambio con il #Milan? Non stavo bene' #Sarri -