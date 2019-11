Sequestrate 7 tonnellate di sigarette | in manette 17 persone 

Fonte : agi

(Di venerdì 22 novembre 2019) Maxi sequestro di quasi 7didi contrabbando provenienti dal Nord Africa, per oltre un milione di euro, e 17 arresti. La Guardia di finanza di Palermo e la componente aeronavale del Corpo, con il supporto dei Reparti territoriali di Trapani e Siracusa, ha portato a termine una maxi operazione che ha portato all'arresto di 17 italiani, libici e egiziani, con il sequestro di 8 imbarcazioni utilizzate per il trasporto di 6,7di tabacchi lavorati esteri prodotti in Tunisia e negli Emirati Arabi Uniti, oltre a 160 mila euro in contanti. Il carico era destinato a rifornire i mercati siciliani e in particolare la piazza di Palermo e avrebbe fruttato all'organizzazione criminale introiti per oltre un milione di euro. Gli arrestati sono stati condotti nelle carceri di Trapani e Siracusa. Con l'ultima operazione dall'inizio dell'anno le Fiamme gialle ...

