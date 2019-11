“Sei da rinchiudere!” Heather Parisi | l’accusa della vip è pesantissima | il ‘gesto’ a

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 22 novembre 2019)è stata ospite del programma ‘Live – Non è la D’Urso’ e la sua apparizione in televisione ha causato non poche polemiche. Chi non ha proprio gradito un dettaglio in particolare è l’attrice Naike Rivelli, la quale ha criticato la sceltaballerina di presentarsi in studio con una borsa costosissima. Per lei è da ritenersi inaccettabile apparire davanti alle telecamere con una ‘Birkin’ in coccodrillo albino e diamanti. Allora, l’attrice ha deciso di contestarla in modo alquanto irriverente. Nel video postato sui social si è presentata completamente nuda ed in sottofondo ha ironicamente fatto ascoltare la sigla del programma di Canale 5.“Penso che al giorno d’oggi chi compra una Birkin albina, con diamanti, andrebbe rinchiuso, perché oggi come oggi, nel mondo in cui viviamo con tutte le problematiche che ci sono, i soldi che buttano per comprare questa borsa, ...